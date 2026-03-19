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Cyclisme: Pogacar a un maillot spécial à l'entraînement

Tadej Pogacar a une astuce pour échapper aux fans

Le meilleur coureur du monde a mis en place un stratagème de façon à pouvoir s'entraîner sans être interrompu par des supporters.
19.03.2026, 17:0019.03.2026, 17:00

Contrairement à la plupart des sportifs de haut niveau, les coureurs cyclistes ne s'entraînent pas toujours dans des structures contrôlées. Lors des entraînements en extérieur, ils doivent partager la route avec des amateurs de vélo, dont certains sont parfois collants. Fin janvier, Jonas Vingegaard avait ainsi chuté lors d'une sortie, poursuivi par un fan trop insistant.

«C'est un vrai problème dans le cyclisme actuel», a récemment réagi l'agent de Tadej Pogacar. Invité sur le plateau de l'émission Domestique Hotseat, Alex Carera a ensuite expliqué que deux solutions avaient été mises en place pour permettre à «Pogi» de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles.

D'abord, la formation UAE Team Emirates ne laisse plus sa pépite s'entraîner seule. «La décision a été prise l’an dernier en accord avec la direction de l'équipe», précise Alex Carera, dans des propos relayés par le média Domestique Cycling.

Pogacar a un nouveau rival

La France a trouvé l’élu: «La pression glisse sur lui»

Mais la vraie astuce trouvée par l'entourage de Tadej Pogacar tient dans le code vestimentaire adopté par le quadruple vainqueur du Tour de France à l'entraînement.

Lorsque nous l'avions croisé à Morges en 2025, le Slovène était immédiatement reconnaissable grâce à son maillot de champion du monde. Pour être moins visible désormais, il a reçu un maillot différent de celui qu'il porte habituellement en compétition. Cette tunique possède les mêmes sponsors UAE mais elle est déclinée en rouge, bleu et jaune.

«Comme ça, les gens mettent 10 ou 20 secondes à le reconnaître, et entre-temps, il est déjà loin»
Alex Carera, agent de Tadej Pogacar.

Par curiosité, on a demandé à ChatGPT de créer un maillot cycliste contenant du bleu, du jaune et du rouge, et qui permettrait à un grand champion de passer incognito lors de ses sorties d'entraînement.

Voici le résultat

Image
Image: ChatGPT

On ignore à quoi ressemble le maillot utilisé par Tadej Pogacar. On sait simplement que, contrairement au modèle ci-dessus, dont on apprécie le look futuriste, celui de «Pogi» héberge les sponsors habituels de son équipe UAE Team Emirates. Mais à la vitesse à laquelle se déplace le double champion du monde en titre, il ne sera pas évident, pour les cyclosportifs en plein effort, de les distinguer au premier coup d'oeil.

(jcz)

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Championne olympique de descente, diplômée de physique à l'EPFZ et pilote d'avion, Dominique Gisin a déjà vécu plusieurs vies. Interview.
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