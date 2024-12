Ce vélo grâce auquel Pogacar pourrait écraser encore plus la course

Partenaire de la formation UAE Team Emirates (celle de Tadej Pogacar), le fabricant de cycles Colnago a dévoilé ce mois-ci une machine aérodynamique au look très surprenant, qui pourrait permettre au Slovène de creuser encore davantage les écarts.

Tour de France, Giro d'Italie, Championnats du monde...: Tadej Pogacar a tout gagné ou presque en 2024. Il pourrait en être de même en 2025, surtout si le Slovène vient à courir sur le nouveau vélo développé par la marque Colnago, qui équipe sa formation.

Le fabricant italien, propriété d'un fonds émirati, a dévoilé en décembre son futur engin de compétition: le Y1Rs, résolument aérodynamique, «conçu pour défier le vent» et réfléchi «pour offrir des performances optimales dans les courses les plus rapides, pour les sprinteurs et les spécialistes des échappées». Cela tombe bien – Pogacar n'est pas du genre à rester dans les roues. Il l'a encore démontré aux Mondiaux de Zurich, en attaquant seul à 100 kilomètres de l'arrivée.

La machine expose un design atypique, en particulier au niveau du guidon – «en aile de mouette» ou «Y». Ce dernier «minimise les séparations de flux d’air» et diminue la traînée, tout cela sans compromettre la résistance, puisque le guidon est annoncé en moyenne «16% plus rigide par rapport à la concurrence». Colnago imite ainsi le Cervélo S5 de la Visma-Lease a Bike, à la seule différence que la partie centrale du cintre disparaît. Le modèle présente donc deux barres horizontales distinctes, et surélevées.

Le guidon «en aile de mouette» de la fabrique italienne. image: Colnago

La marque a aussi revu la jonction entre la tige de selle et le cadre, toujours dans un souci de performance aérodynamique. Son innovation ressemble à ce qui est proposé sur le Madone du fabricant Trek. Colnago a également intégré des porte-bidons sur mesure épousant parfaitement le tube diagonal qui est incurvé. La manufacture indique au total une réduction de 19% de la surface frontale et une économie de 20 watts, en comparaison avec son précédent modèle. Des chiffres allant au-delà de simples gains marginaux.

«Des tests réalisés dans des configurations réelles montrent que le Y1Rs nécessite 20 watts de moins que le V4Rs pour maintenir une vitesse de 50 km/h» Colnago

Plus rigide de 3,5%, le Y1Rs risque de faire beaucoup parler, en raison de son esthétisme, mais aussi parce qu'il favorise la vitesse, à l'heure où certains militent pour rendre les vélos moins rapides, suite aux chutes à répétition dans le peloton professionnel.

Une vue d'ensemble du nouvel engin de la marque au trèfle. image: colnago

Cependant, Tadej Pocagar et ses coéquipiers ne devraient pas utiliser ce nouveau modèle dès le début de la saison 2025. Le vélo est encore un prototype. Il doit obtenir le tampon de l'Union cycliste internationale (UCI) et être commercialisé pour que les coureurs professionnels puissent s'en servir en course. Colnago a communiqué une distribution à partir du printemps prochain, ce qui signifie que le Y1Rs pourrait être disponible lors du prochain Tour de France.

Or quelle que soit la date à laquelle il sera introduit, il semble que la firme soit en passe de frapper un grand coup. Après avoir connu un passé glorieux, en sponsorisant notamment la redoutable équipe Mapei, et en apportant de nombreuses innovations au monde du cycle, Colnago était aujourd'hui jugé par certains comme une marque moins performante que d'autres, du moins sur le plan de l'aérodynamisme.

Il n'est toutefois pas dit que son Y1Rs devienne l'engin le plus compétitif du peloton. Or avec ce modèle, en complément des C68 et V4RS, «Pogi» aura une arme supplémentaire à disposition. Il devrait être encore plus difficile à vaincre.