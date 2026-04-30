Fribourgeois et Davosiens lutteront, ce jeudi soir, pour le titre de champion national. image: Keystone

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Gottéron joue le match le plus important de son histoire

S'ils gagnent l'acte 7 de la finale ce jeudi soir (20h00) à Davos, les Dragons deviendront champions de Suisse pour la première fois. Suivez ce match ici en direct!

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