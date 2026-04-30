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Fribourg Gottéron-Davos, suivez l'acte 7 de la finale en direct

Julien Sprunger (HCFG), gauche, lutte pour le puck avec Beni Waidacher (HCD), droite, lors du sixieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre ...
Fribourgeois et Davosiens lutteront, ce jeudi soir, pour le titre de champion national. image: Keystone
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Gottéron joue le match le plus important de son histoire

S'ils gagnent l'acte 7 de la finale ce jeudi soir (20h00) à Davos, les Dragons deviendront champions de Suisse pour la première fois. Suivez ce match ici en direct!
30.04.2026, 17:0230.04.2026, 17:02
  • Le 7e et ultime match de la finale des play-off entre le HC Davos et Fribourg-Gottéron a lieu ce jeudi, dès 20h00, à Davos.
  • Le vainqueur de ce duel décisif deviendra champion de Suisse.
  • Pour Davos, il s'agirait d'un 32e sacre, le record. Le dernier titre des Grisons remonte à 2015.
  • Pour Fribourg, ce serait le premier titre. Un sacre tant attendu pour ce club historique. Son capitaine Julien Sprunger (40 ans) – légende de Gottéron – mettrait ainsi un terme à sa carrière de la plus belle des manières.
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