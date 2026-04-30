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Gottéron joue le match le plus important de son histoire
S'ils gagnent l'acte 7 de la finale ce jeudi soir (20h00) à Davos, les Dragons deviendront champions de Suisse pour la première fois. Suivez ce match ici en direct!
- Le 7e et ultime match de la finale des play-off entre le HC Davos et Fribourg-Gottéron a lieu ce jeudi, dès 20h00, à Davos.
- Le vainqueur de ce duel décisif deviendra champion de Suisse.
- Pour Davos, il s'agirait d'un 32e sacre, le record. Le dernier titre des Grisons remonte à 2015.
- Pour Fribourg, ce serait le premier titre. Un sacre tant attendu pour ce club historique. Son capitaine Julien Sprunger (40 ans) – légende de Gottéron – mettrait ainsi un terme à sa carrière de la plus belle des manières.
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