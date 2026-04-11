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Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé

Robert MacIntyre a perdu les pédales lors du prestigieux Masters d'Augusta. La direction du tournoi n'a pas aimé.

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Robert MacIntyre a vécu une énorme désillusion, cette semaine lors du Masters d'Augusta. Alors qu'il figurait parmi les outsiders du tournoi, le 8e joueur mondial est passé complètement à côté du premier jour de compétition, disputé jeudi dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis).



L'Ecossais a terminé avec un total de 80, soit 8 coups au-dessus de la normale, ce qui a eu le don de l'agacer prodigieusement. Durant le parcours, il a proféré un juron, il a frappé le gazon de rage et s'est rendu coupable d'un doigt d’honneur furtif, évidemment capté par les nombreuses caméras qui jalonnent le parcours. Ce geste d'humeur était-il adressé à sa balle, au résultat de son coup ou à la terre entière? Personne n'a eu d'explication puisque le gaucher n’a pas souhaité s’adresser aux médias qui l’attendaient après sa ronde.

Le geste d'humeur du golfeur: Vidéo: twitter

Ce qui est certain, c'est que son doigt d'honneur exposait le golfeur à une sanction. «Les organisateurs du tournoi, connus pour leurs règles strictes, risquent de voir d’un mauvais œil ce comportement», prédisait le média canadien RDS. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, puisque les officiels lui ont donné une sanction qui est restée confidentielle.

Robert MacIntyre n'a présenté aucune excuse publique par la suite. Il a également refusé les demandes d'interview pour une deuxième journée consécutive vendredi, avant de manquer le cut (il a rendu une carte de 71, à sept coups au-dessus du par) et de quitter le Masters «de façon embarrassante», selon le media TSN. La journée a surtout été marquée par la démonstration d'un certain Rory McIlroy: le Nord-Irlandais a réussi un deuxième tour magnifique pour s'envoler au classement. Il possède une avance record de six coups, ce qui le place en situation idéale avant le week-end.



(jcz)