Les «Enhanced Games» se tiendront dans une halle éphémère de 2500 places, construite sur la plus célèbre artère de Las Vegas. Image: https://www.enhanced.com/games

Le prize money des «jeux augmentés» fait rêver

Les participants aux Enhanced Games de Las Vegas, le mois prochain, peuvent espérer repartir avec un chèque faramineux.

Rainer Sommerhalder Suivez-moi

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Le compte à rebours a commencé pour les «cobayes» du sport de haut niveau. Dans un mois, le 24 mai prochain, les premiers «Enhanced Games» («jeux augmentés») se tiendront à Las Vegas. Dans ce laboratoire expérimental, l'utilisation de substances améliorant les performances n'est pas seulement autorisée, elle est explicitement encouragée.

Le projet de la compétition, annoncé en 2023 avec autant de bruit que de réactions indignées, a été reporté à deux reprises. Initialement prévu il y a deux ans, puis pour 2025, l’événement aura bien lieu cette fois-ci. 39 athlètes issus de 22 pays, notamment d'anciens champions du monde et participants olympiques, sont inscrits dans les trois disciplines au programme: athlétisme (100m), natation (sprints dans les quatre nages) et haltérophilie (épaulé‑jeté, arraché et soulevé de terre).



Chaque épreuve est dotée de 500 000 dollars, dont 250 000 vont au vainqueur. C'est déjà une belle somme, mais les athlètes qui se distingueront toucheront encore davantage puisqu'en cas de record du monde, la dotation sera doublée et même quadruplée sur le 50m nage libre et le sprint (100m).

Actuellement, à Lausanne, se tient un congrès mondial de la communauté antidopage intitulé «Clean Sport in Action». C’est précisément dans ces cercles que les «Enhanced Games» suscitent les critiques les plus virulentes. Parmi les participants, on retrouve une délégation notable de l’USADA, l’agence antidopage américaine, réputée pour son militantisme et ses prises de position souvent controversées. Son directeur, Travis Tygart, avait qualifié les «jeux augmentés» de «spectacle de clowns dangereux» il y a trois ans.

Depuis que Donald Trump a repris le pouvoir en 2024, Tygart et son organisation semblent étonnamment discrets à propos de la compétition de Las Vegas. Est-ce en raison du financement en grande partie public de l’USADA, provenant de fonds fédéraux alloués par la Maison Blanche? Cette situation prend une tournure particulière dans le cadre des «Enhanced Games», car l’événement bénéficie du soutien financier de Donald Trump Jr., le fils aîné du président, et de Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui est l’un des principaux moteurs de l’initiative. Thiel, comme d’autres milliardaires, rêve d'immortalité, cherchant à utiliser sa fortune pour repousser les limites de la vie humaine.



Les «jeux augmentés» ont pour objectif de démontrer au monde ce dont les athlètes entraînés sont capables grâce à la médecine, à condition de leur en donner la liberté. Max Martin, le PDG de l'événement, a récemment affirmé sur Fox News que sa compétition était, du point de vue de la santé, plus sûre pour les sportifs que les Jeux Olympiques.

«Nos médecins donnent des recommandations sur ce que les athlètes peuvent et doivent prendre, et ce qu'ils ne doivent pas»

Selon Le Monde, testostérone de synthèse, stéroïdes anabolisants, EPO, hormones de croissance, peptides ou encore modafinil sont autorisés aux «Enhanced Games», sous strict encadrement médical. Cette dernière précision est importante: Max Martin a même affirmé que des athlètes s’étaient vu interdire la prise de certaines substances, parce qu’elles n’avaient pas été validées par l’équipe médicale de la compétition.

Parmi les quelque 50 participants attendus, on trouve plusieurs noms prestigieux. Pour eux, il ne s'agit probablement pas de «libérer leur plein potentiel», comme le prétendent les organisateurs, mais bien de profiter d'une source de revenus lucrative. James Magnussen, un nageur australien déjà retraité, ancien champion du monde du 100m nage libre, fait son retour pour l'occasion. Le sprinteur américain Fred Kerley, champion du monde 2022 et médaillé olympique en 2024 sur 100m, participe également, malgré sa suspension en cours jusqu’au 10 août 2027. Il espère battre le record du monde de Usain Bolt (9''58 secondes) et décrocher ainsi le jackpot.

Le départ du nageur américain Hunter Armstrong, champion olympique en 2021 et 2024, suscite également beaucoup de débats. Armstrong est l’un des rares athlètes à concourir sans dopage, avec l'intention de revenir dans les structures sportives traditionnelles pour les Jeux Olympiques d'été 2028 à Los Angeles. Or les fédérations mondiales de natation et d'athlétisme menacent tous les participants des «Enhanced Games» de longues suspensions, en se basant sur leurs règlements.



L'application des suspensions devrait entraîner encore de longs procès, ce qui semble être l'avis d'un membre de la direction de l'USADA. Celui-ci souhaite s'exprimer «off-the-record», car il a décidé de rester très discret concernant les «Doping Games». Selon lui, l'événement n'est rien de plus qu'un modèle économique hautement discutable, une véritable «vitrine commerciale pour des substances censées améliorer les performances et prétendument prolonger la vie».



Quant à savoir si des suspensions sont possibles sur le plan sportif, cela relève de la compétence des fédérations sportives. D'un point de vue antidopage, il faut en revanche un test positif ou au moins une intention manifeste de tricher. Étant donné que la compétition se déroule en dehors du cadre sportif organisé, les mécanismes de sanctions sportifs de l'USADA ne s'appliquent pas directement.

Cependant, des contrôles inopinés pourraient être effectués sur les athlètes qui sont toujours licenciés dans les fédérations sportives, et ce, à tout moment, comme le souligne clairement le responsable de l'USADA. Cela pourrait même se produire pendant l'événement à Las Vegas.