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Ces produits dopants dangereux prolifèrent en Suisse romande

Ces substances sont notamment très prisées par certains amateurs des salles de fitness (image d'illustration).
Ces substances sont notamment très prisées par certains amateurs des salles de fitness (image d'illustration).Image: Shutterstock

Attention à ces produits dopants qui prolifèrent en Suisse romande

L'autorité suisse de lutte antidopage alerte contre une hausse de l'utilisation de produits dangereux par les sportifs dans le pays. Promus par les influenceurs, ces derniers comportent d'importants risques pour la santé.
16.04.2026, 10:5016.04.2026, 10:50

Swiss Sport Integrity s'inquiète de la popularité croissante et de la prolifération sur internet de produits miracles censés permettre d'obtenir un «corps parfait». Le nombre de saisies effectuées l'an dernier a nettement augmenté.

Chargé de la lutte antidopage en Suisse, Swiss Sport Integrity annonce dans son rapport annuel que 1282 saisies de produits interdits ont été faites en 2025. Cela concerne notamment les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs) et l'ibutamoren, aussi appelé MK-677, un sécrétagogue de l’hormone de croissance et d’IGF-1.

Comment les athlètes achètent leurs produits dopants sur le darknet

Ces substances facilitent la croissance musculaire et la sécrétion d'hormones de croissance, génératrices de meilleures performances comme l'espèrent ses utilisateurs. Mises en avant par des influenceurs, elles sont notamment très prisées par certains amateurs des salles de fitness.

Et la Suisse romande n'est pas épargnée. Le portail ajour.ch fait par exemple état d'un footballeur de la région biennoise, suspendu pour possession et tentative d’usage d’IGF-1. Il évoluait en 2e ligue lorsqu'il a été pincé.

Un total de 2623 contrôles antidopage

Mais les effets secondaires de ces produits sont importants. Le MK-677 peut provoquer une rétention d'eau, une augmentation de l'appétit, une augmentation du taux de glycémie et un dysfonctionnement sexuel. Les SARMs de leur côté augmentent le risque d’infarctus du myocarde ou d'attaque cérébrale et peuvent provoquer, entre autres, psychoses, lésions hépatiques, infertilité, atrophie des testicules et dysfonctionnements sexuels.

Le web est inondé de propositions de ces substances dangereuses, fabriquées illégalement et sans contrôle de qualité, censées améliorer la vitalité et garantir une forme juvénile, prévient la fondation. «Les athlètes qui commandent ou utilisent de tels produits dopants risquent des sanctions sévères, entraînant de longues suspensions», ajoute-t-elle. L'an dernier, une trentaine d'infractions aux normes antidopage ont été constatées.

Les atteintes aux normes éthiques ont aussi été conséquentes. Le centre indépendant d'enregistrement en la matière a recensé 501 signalements, un cinquième de plus qu'en 2024.

Les Jeux pour sportifs dopés réjouissent des scientifiques

Un total de 2623 contrôles antidopage ont été effectués dans le cadre du programme de la fondation, débouchant sur 3621 prélèvements. Une attention particulière a été portée, durant le second semestre, vers les candidats à une sélection aux JO d'hiver 2026.

L'affaire Patrick Fischer

Interpellé sur le faux certificat de vaccination Covid du sélectionneur de l'équipe de Suisse de hockey sur glace Patrick Fischer, le directeur de Swiss Sport Integrity, Ernst König, a déclaré que son instance n'avait pas à intervenir d'office. «Nous ne réagissons qu'en cas de plainte», a-t-il dit.

Il n'indique pas si l'entité a déjà été saisie ou pas. «Nous n'avons pas le droit d'informer. Mais le passé a montré que des sujets traités dans les médias débouchent souvent sur des signalements.» La liste des sanctions de Swiss Sport Integrity va de l'amende à la suspension. (jzs/ats)

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