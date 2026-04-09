Lors du baptême de Zammoth, ses occupants ont lancé des t-shirts dans le public. Image: keystone

La machine à faire la glace la plus cool du monde a une histoire folle

Le Utah Mammoth, en NHL, a inauguré une nouvelle Zamboni très spéciale et remarquée cette semaine. Cette nouvelle star a pourtant failli finir aux oubliettes.

Ralf Meile Suivez-moi

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Le Utah Mammoth, qui dispute sa deuxième saison de NHL après son déménagement depuis l’Arizona (ex-Arizona Coyotes), est sur le point de se qualifier pour les play-offs pour la première fois de son histoire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il a décroché à domicile une précieuse victoire 6-5 face aux Edmonton Oilers, grâce à un but en prolongation du champion olympique américain Clayton Keller.

Mais il y a eu une autre star durant cette soirée, qui a fait sa première grande apparition avant le match. Son nom? Zammoth. Il s'agit de la nouvelle machine à faire la glace de l'équipe basée à Salt Lake City, qui représente un mammouth.

La première sortie officielle de Zammoth, en vidéo Vidéo: twitter

Son nom est un mélange de «Zamboni» (la fameuse marque qui fabrique ces surfaceuses) et «Mammoth». Et Zammoth a tout de suite conquis le cœur des fans et fait le buzz sur les réseaux sociaux.

De vestige oublié des JO à star de la glace

La base de l’engin est une Zamboni utilisée lors des Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City. Pour l’habillage, de nombreuses plaques métalliques ont été soudées. L’ensemble rappelle Muni Max, le taureau en bois construit pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2025 à Mollis (GL).

C’est un peu par hasard que l’on a appris que la Zamboni des Jeux olympiques se trouvait encore dans le bâtiment, a expliqué Chris Barnley, le responsable marketing des Utah Mammoth. Lui et son équipe se sont alors mis en tête d’en faire quelque chose de spécial. Barnley s'enthousiasme:

«L’esprit de 2002 continuera de vivre dans ce chef-d’œuvre incroyable»

La construction de Zammoth, en vidéo Vidéo: twitter

Ce qui frappe, ce ne sont pas seulement les défenses de Zammoth, mais aussi son regard perçant. Lors de son baptême, il a porté sur son dos la mascotte de l'équipe, Tusky, et des supporters. Jusqu’à huit fans peuvent y prendre place en même temps.

Et ce sera désormais le seul rôle de Zammoth: après une longue et belle carrière comme Zamboni, il servira uniquement à transporter des fans sur la glace. Une sympathique pré-retraite!

Adaptation en français: Yoann Graber