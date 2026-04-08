Yann Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise

La carrière de Yann Sommer à l'Inter n'est peut-être pas terminée. Image: getty

Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise

Régulièrement annoncé sur le départ en fin de saison, l'ancien gardien de la Nati, Yann Sommer, pourrait finalement rester un an de plus à l’Inter, qui envisagerait de lui confier un rôle bien précis.

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Yann Sommer est en passe d’enrichir encore un peu plus son palmarès. Non seulement son club, l’Inter, est toujours en lice en Coupe d’Italie, mais il occupe surtout la première place du championnat, avec sept points d’avance sur le Napoli à sept journées de la fin.

Ce matelas, quelque peu entamé ces dernières semaines en raison d’une série de mauvais résultats, a été préservé ce week-end lors de la victoire 5-2 des Nerazzurri contre la Roma, un match au cours duquel le portier suisse s’est illustré.

A la 24e minute, Sommer s’est détendu de tout son long pour détourner de la main opposée la tête smashée de Donyell Malen. Une intervention spectaculaire, comme il en a le secret.

Son arrêt en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Si cette parade a retardé l’égalisation romaine, la note attribuée par le diffuseur Sky au gardien de la Bien-aimée n’a toutefois pas dépassé 6,5/10, les deux buts concédés ayant pesé dans l’appréciation.

Mais même sans clean sheet, ce match reste une prestation intéressante pour Yann Sommer, qui vit jusqu'ici une saison difficile en Italie. L’ancien gardien du Bayern et de Gladbach a déjà commis plusieurs erreurs majeures et n’a pas été épargné par la presse transalpine.

Ces errements, conjugués à son âge avancé et à une échéance contractuelle imminente, ont logiquement poussé les dirigeants milanais à se mettre en quête d’un nouveau gardien, plus jeune, pour la saison à venir. A 37 ans, Sommer, qui a déjà activé son année supplémentaire, n’est désormais lié à l’Inter que jusqu’au 30 juin 2026.

Dans ce contexte, la tendance était clairement à un départ cet été pour le portier suisse. D’ailleurs, les rumeurs des derniers mois allaient toutes dans ce sens.

Mais selon La Gazzetta dello Sport ou encore Fabrizio Romano, l’Inter souhaiterait désormais soumettre au gardien suisse une prolongation d'une année, afin d’en faire la doublure expérimentée du portier de Tottenham, Guglielmo Vicario, que le club cherche activement à recruter.

Yann Sommer va-t-il prolonger d'une année en Italie? Image: KEYSTONE

Josep Martinez, initialement recruté pour succéder à Sommer à long terme et disposant déjà d’un salaire de numéro un, devrait alors faire ses valises. Le dernier rempart espagnol n’a pas toujours convaincu dans les cages et n’apparaît finalement pas suffisamment fiable aux yeux des dirigeants italiens. L’accident mortel dans lequel il a récemment été impliqué peut aussi questionner son état psychologique.

Pour Yann Sommer, un choix important semble donc se dessiner: rester dans l’un des meilleurs clubs du monde comme gardien numéro deux, poursuivre sa carrière ailleurs en tant que leader ou même prendre sa retraite.

Depuis des mois, un point de chute est évoqué en Suisse: à Bâle, son club formateur, qui se séparera de son gardien numéro un, Marwin Hitz, à la fin de cette saison. Nombreux sont ceux dans la cité rhénane qui espèrent un retour à la Xherdan Shaqiri.

Mais pour Sommer, longtemps ignoré par les mastodontes du football européen, lorsqu'il évoluait au FC Bâle puis au Borussia Mönchengladbach (il n'a rejoint le Bayern Munich qu'à 34 ans), l’idée de poursuivre sa carrière à l’Inter, un club capable d’enrichir son palmarès et de lui faire vivre de grandes choses, même en jouant moins, pourrait s’avérer séduisante. Il est tout à fait possible qu’il accepte une prolongation de contrat, en estimant que le FCB lui accordera quoi qu’il en soit une place dans son effectif, même dans un an.