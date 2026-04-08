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Le Verbier Air Show veut changer l'image des sports extrêmes

Géraldine Fasnacht (en médaillon) a fondé le Verbier Air Show, où il y aura du wingsuit et du parapente sous plusieurs variantes.
Géraldine Fasnacht (en médaillon) a fondé le Verbier Air Show, où il y aura du wingsuit et du parapente sous plusieurs variantes.image: watson

Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»

La première édition du Verbier Air Show a lieu ce week-end. Un événement de disciplines aériennes «unique au monde» et qui a une vocation derrière son spectacle, comme nous l'explique sa fondatrice Géraldine Fasnacht.
08.04.2026, 12:0408.04.2026, 12:04
Yoann Graber
Yoann Graber

Deux semaines après l'Xtreme en freeride, Verbier (VS) accueille un autre événement sportif des plus spectaculaires: le Verbier Air Show.

Ces samedi 11 et dimanche 12 avril, 50 athlètes spécialistes de wingsuit, base jump, parapente acrobatique ou encore speed riding (du parapente à ski, en alternant les moments de vol et de glisse sur des pentes abruptes) en mettront plein les mirettes aux spectateurs. L'entrée est gratuite, et les curieux seront rassemblés sur le sommet des Attelas – au cœur du domaine skiable – accessible en remontée mécanique. Il y aura des tentes et des stands de nourriture (le programme complet en cliquant ici).

Le speed riding est au programme du Verbier Air Show.
Le speed riding est au programme du Verbier Air Show.image: verbier air show

«Les spectateurs n'auront pas besoin de lever la tête pour regarder le show, ils l'auront en face des yeux, à l'horizon. Et tous les athlètes qu'ils verront font partie de la crème de la crème», s'enthousiasme Géraldine Fasnacht, fondatrice de l'événement.

Elle-même figure incontournable des sports extrêmes aériens, la Romande (45 ans) a activé son réseau pour faire venir ces stars du milieu – dont la Française Maud Perrin, championne du monde de parapente acrobatique – et mettre sur pied cette première édition du Verbier Air Show.

«C'est le premier et unique show de voltige aérienne en altitude au monde», se félicite Géraldine Fasnacht. Les parapentistes et autres base jumpers s'élanceront depuis la cabine du téléphérique du Mont-Gelé, à plus de 3 000 mètres, ou depuis des hélicoptères volant à proximité de ce sommet.

Géraldine Fasnacht, connue comme «la femme-oiseau», est la fondatrice du Verbier Air Show.
Géraldine Fasnacht, connue comme «la femme-oiseau», est la fondatrice du Verbier Air Show.image: instagram

Un sacré défi sportif, plus difficile que les habituels spectacles en plaine. «En haute montagne, il y a des courants d'air différents qu'il faut maîtriser. Et il faut avoir un contrôle total de sa ligne, pour slalomer entre les sommets et parois», analyse celle qui a été élue «aventurière de l'année 2021» par Paris Match, qui s'élancera aussi en wingsuit et base jump.

Un lieu symbolique et idéal

Organiser cet événement unique en son genre tenait énormément à cœur à la triple vainqueur de l'Xtreme de Verbier en snowboard:

«En 2018, je suis devenue marraine de la cabine du téléphérique du Mont-Gelé. Elle a été construite en 1960, dans cet endroit improbable où il est seulement possible de descendre en freeride. Et j'adore cette discipline! En plus, sous la cabine, il y a 180 mètres de vide, ce qui est idéal pour la voltige aérienne. Alors je me suis dit: "Il faut absolument organiser un événement ici!"»
Géraldine Fasnacht
Le cabine du téléphérique du Mont-Gelé, d'où s'élanceront les athlètes.
Le cabine du téléphérique du Mont-Gelé, d'où s'élanceront les athlètes. image: verbier air show

Mais il y a encore autre chose que ces raisons sentimentale et pragmatique. Géraldine Fasnacht devient tout à coup plus grave au bout du fil. «Quand on parle de ces sports extrêmes, notamment les médias, c'est uniquement pour recenser des accidents», déplore-t-elle.

«Grâce à ce festival, je veux mettre en valeur ces disciplines, montrer qu'elles offrent de magnifiques choses. Et aussi qu'elles sont pratiquées par des gens qui font attention à la sécurité et s'entraînent dur»

Le choix du lieu est, lui aussi, lié à cette volonté de reconnaissance. «Avant la construction du téléphérique du Mont-Gelé, beaucoup de gens pensaient que c'était impossible de skier sur ces pentes. Il y a peu, on entendait aussi qu'on ne pourrait jamais sauter depuis le Cervin. C'est grâce aux pionniers que ces pratiques alors impensables sont devenues réalité, et je veux aussi honorer ces personnes», s'émeut Géraldine Fasnacht.

En parlant de l'aventurière👇

Géraldine Fasnacht a réussi le défi «le plus dur» de sa carrière

Danse sous la cabine et caméras embarquées

L'âme toujours rêveuse, imaginant ce ballet aérien dans un décor alpin, la Vaudoise d'origine promet:

«Notre spectacle va être très poétique»

Cette grâce sera notamment incarnée par une danseuse aérienne, qui réalisera un numéro insolite, accrochée à des tissus suspendus sous la cabine du téléphérique. D'autres activités pour les enfants ainsi que le visionnage du spectacle sur écran géant seront organisés dans le village de Verbier, rue Médran.

Un petit base jump depuis la cabine, ça vous botte?
Un petit base jump depuis la cabine, ça vous botte? image: verbier air show

«Grâce à notre équipe de production audiovisuelle formée de onze personnes, on va retransmettre le show en direct sur des écrans géants et en streaming sur les réseaux sociaux, avec notamment des petites caméras sur les athlètes», détaille Géraldine Fasnacht.

A l'écouter, le Verbier Air Show a mis les moyens, sans en avoir beaucoup. «On sera content si on boucle cette première édition sans déficit», se marre la fondatrice. «Heureusement, la commune de Val de Bagnes et quelques partenaires privés nous donnent un gros coup de pouce». L'événement s'appuie aussi sur une quarantaine de bénévoles.

watson a rencontré le boss du freeride mondial à Verbier👇

«Le freeride veut aller aux JO, mais sans perdre son âme»

Malgré ce budget pour l'instant limité, Géraldine Fasnacht vise haut. «Ce week-end ne sera que la première de nombreuses d'éditions. On veut devenir un événement phare de Verbier». Et d'ici là, grâce au travail de ces passionnés, peut-être que les sports extrêmes aériens fascineront davantage le grand public qu'ils ne l'effraient.

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