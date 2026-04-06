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Tour des Flandres: l'infraction de Pogacar au passage à niveau

Slovenia&#039;s Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG looks on during a press conference after winning the men&#039;s elite race of the Milano-Sanremo one day cycling race (298 km) from Pavia to Sanr ...
La victoire du Slovène au Tour des Flandres, dimanche, risque d'avoir un petit goût amer. Image: keystone

Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course

Le Slovène a remporté dimanche le Tour des Flandres, mais il a commis une entorse au règlement sur laquelle la justice belge enquête.
06.04.2026, 16:0606.04.2026, 16:06
Un article de
t-online

La star du cyclisme Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres ce dimanche, mais il pourrait être embêté par la justice. Le Slovène et d’autres coureurs, dont le champion olympique Remco Evenepoel, ont franchi un passage à niveau pendant la course, à Wichelen en Belgique, malgré le feu rouge. Le reste du peloton, au contraire, a respecté cette obligation d'arrêt. Le parquet de Flandre-Orientale a ouvert une enquête.

La séquence en vidéo

Vidéo: twitter

L’incident s’est produit après 65 des 278 kilomètres de la course. Selon plusieurs médias, les coureurs concernés risquent un retrait de permis de conduire d’au moins huit jours ainsi qu’une amende comprise entre 400 et 5 000 euros. Il est également possible que Pogacar et d’autres impliqués doivent comparaître personnellement devant un tribunal.

«Un très mauvais exemple»

Le règlement de l’Union cycliste internationale (UCI) prévoit que les coureurs doivent s’arrêter aux passages à niveau lorsque le signal est rouge. Dans le pire des cas, une disqualification est possible – elle est toutefois jugée peu probable ici, car un grand nombre de coureurs sont concernés.

Le compte rendu de la course👇

Pogacar égale un record sur le Tour des Flandres

La compagnie ferroviaire belge (Infrabel) a critiqué le comportement des coureurs. Son porte-parole, Frédéric Petit, a déclaré:

«Les règles sont claires: au rouge, il faut s’arrêter. Cela vaut aussi pour une course cycliste»

Il a ajouté:

«Un million et demi de Flamands ont regardé la course. C’est évidemment un très mauvais exemple lorsque des cyclistes ignorent un tel signal, d’autant plus que nous menons de nombreuses campagnes de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau.»

Tadej Pogacar a remporté cette course, avec 34 secondes d'avance sur son dauphin, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Avec cette troisième victoire sur le Tour des Flandres, «Pogi» a égalé le record co-détenu par sept autres cyclistes, dont le Suisse Fabian Cancellara.

Adaptation en français: Yoann Graber

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