Nico Hischier (à gauche) et Timo Meier ne joueront pas les play-offs de la NHL, soit une bonne nouvelle pour le sélectionneur national Patrick Fischer. Image: getty

Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial

Alors que la course aux play-offs bat son plein en NHL, il est déjà possible d’identifier les hockeyeurs suisses susceptibles de consolider la Nati au Mondial à domicile. Le point sur les potentiels renforts.

Angelo Kunz

Plus de «Sport»

Il ne reste plus que quelques matchs à disputer avant le début des séries éliminatoires de la NHL, le 18 avril. Comme chaque année, ce money-time suscite beaucoup d'intérêt, notamment parce que le Championnat du monde se déroule en même temps que les play-offs de la prestigieuse ligue nord-américaine. Qui pourra bientôt rejoindre sa sélection? Qui, au contraire, fera du rab outre-Atlantique? En Suisse, ces questions revêtent une importance accrue cette année, le Mondial 2026 étant disputé à domicile, avec des attentes élevées en termes de résultats.

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler

Les trois Suisses des Devils du New Jersey, Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, devraient participer au Championnat du monde. Et pour cause: leur franchise ne disputera pas les play-offs, accusant neuf points de retard sur la dernière place qualificative, alors qu’il ne reste que quatre matchs à jouer. Cette saison en dents de scie, marquée par de nombreuses déceptions, constitue finalement une bonne nouvelle pour les fans de l'équipe de Suisse.

Pius Suter

Pius Suter et les Blues de Saint-Louis se trouvent dans une situation plus ou moins identique. Comme les Devils, la franchise occupe l’avant-dernière place de sa division, mais elle n’est qu’à six points d’une place en play-offs. Si Saint-Louis ne parvient pas à inverser la tendance, Pius Suter devrait lui aussi pouvoir rejoindre la Suisse dès le début du tournoi.

Roman Josi

Ce sont justement les Predators de Roman Josi qui occupent actuellement la dernière place qualificative convoitée par les Blues de Saint-Louis. Mais ces derniers ne sont pas les seuls: de nombreuses autres franchises ont encore, mathématiquement, une chance de décrocher une wild card dans la conférence Ouest. Rien n’est donc encore fait. Si les Predators de Nashville parviennent tout de même à se qualifier, ils affronteront les meilleures équipes de la saison régulière en séries éliminatoires, ce qui compliquera leur parcours. Josi pourrait donc rejoindre la Suisse de façon très rapide, après par exemple une élimination au premier tour, soit avant le coup d'envoi du Mondial.

Patrick Fischer devrait pouvoir compter sur Roman Josi. Keystone

Nino Niederreiter

Niederreiter et les Jets de Winnipeg sont eux aussi toujours en lice pour les séries éliminatoires. Le joueur suisse souffre toutefois de problèmes au genou depuis le début de la saison, raison pour laquelle il n'a plus joué après les Jeux olympiques. Son retour en début de semaine contre le Kraken de Seattle est certes une bonne nouvelle, mais il n’est pas certain que les Jets l’autorisent à participer au Championnat du monde dans ces circonstances. La présence de Nino Niederreiter reste donc incertaine.

Akira Schmid et Philipp Kurashev

Même si Akira Schmid (Golden Knights de Vegas) et Philipp Kurashev (Sharks de San José) ne jouent pas dans la même équipe, ils se trouvent tous deux dans une situation délicate. Aucun n'a encore signé de contrat pour la saison prochaine. Les performances de Schmid ont parfois déçu, et Kurashev a été régulièrement écarté lors des derniers matchs. Ils devraient d'abord se concentrer sur leurs négociations contractuelles avant de décider de participer au Championnat du monde.

Akira Schmid n’a pas encore signé de contrat pour la saison prochaine. image: Keystone

Janis Moser

Janis Moser et le Lightning de Tampa Bay sont déjà assurés de disputer les séries éliminatoires et peuvent espérer aller loin cette année grâce à leur bon classement en saison régulière. La participation de Moser au Mondial est donc plus que jamais incertaine. Toutefois, si Tampa Bay venait à être éliminé au premier tour, comme l'année dernière, ou dès les quarts de finale, il pourrait également venir renforcer l'équipe de Patrick Fischer.

Kevin Fiala

La Suisse aurait tant aimé pouvoir compter sur cet attaquant de classe mondiale au Championnat du monde à Zurich et Fribourg. Cependant, il n'est pas sûr que Fiala soit remis à temps après sa blessure en février. Et en cas de petit miracle, les Kings de Los Angeles voudront probablement jouer la prudence et ne pas le libérer. Il ne faudra pas compter sur lui cette année.

Lian Bichsel

Lian Bichsel ne sera pas non plus de la partie, et ce n’est pas parce que les Dallas Stars, déjà qualifiés pour les play-offs, visent au moins une demi-finale, comme l'an passé. Bichsel reste suspendu en équipe de Suisse jusqu’au Championnat du monde 2026 inclus.