Stevanovic, servettien depuis neuf ans, est le deuxième joueur avec la plus grande longévité au SFC, derrière le gardien Jérémy Frick (dix ans). image: keystone

Servette domine un classement révélateur en Super League

Le club genevois est celui, en Super League, qui garde le plus longtemps ses joueurs. Ces statistiques tirées d'une étude universitaire en disent aussi long sur la stratégie de transferts du champion en titre, le FC Bâle.

Sarah Leupi

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Le Centre International d'Etude du Sport (CIES), basé à Neuchâtel, a notamment analysé la Super League dans sa dernière étude intitulée «Gestion à long terme des effectifs». Celle-ci révèle que la fidélité aux clubs n’est pas particulièrement marquée dans le championnat suisse. Alors qu’au FC Zurich les joueurs restent en moyenne moins d’une année, Servette est en tête de la ligue avec une moyenne de 2,37 ans. Lausanne est 5e (1,54) et Sion occupe le 7e rang (1,5).

Le FC Thoune – actuel leader de Super League, qui file vers le premier titre de son histoire – figure également parmi les meilleurs en termes de durée moyenne de présence des joueurs. Avec 1,71 an, ses footballeurs affichent, à égalité avec le FC Winterthour, la deuxième plus grande fidélité du championnat, derrière le leader en la matière servettien.

Miroslav Stevanovic, arrivé à Servette en 2017, est un symbole de la fidélité genevoise. Image: KEYSTONE

Le FC Zurich ferme la marche dans ce classement: ses joueurs ne restent en moyenne que 0,78 an au club. Son grand rival, Grasshopper (1,25 an), est avant dernier. Les deux clubs zurichois connaissent à chaque mercato d’été et d’hiver des restructurations importantes. Juste devant eux, dixième, il y a le FC Bâle (1,26 an).

En ce qui concerne l’âge des nouvelles recrues, le club bâlois est, à égalité avec le Lausanne-Sport, celui qui engage les plus jeunes footballeurs (22,5 ans à la signature, en moyenne). Suivent Saint-Gall (22,9 ans) et Lugano (23,4 ans). Avec 25,8 ans, Servette est l'équipe qui engage «le plus vieux».

Toujours concernant les chiffres en Super League👇 Cette statistique rend l'exploit de Thoune encore plus fou

Ce chiffre illustre clairement la stratégie du FC Bâle: faire signer de longs contrats à de jeunes joueurs, puis les revendre à prix élevé avant l’expiration de leur engagement, histoire de faire des plus-values.

Le Real Madrid sur une autre planète

En comparaison, en Espagne, le Real Madrid est clairement en tête en matière de fidélité des joueurs. Ses joueurs restent en moyenne 3,15 ans au club. Et l’équipe n’a utilisé que 32 footballeurs au cours des trois dernières années (contre 72 à GC, 60 à Bâle et 57 au Lausanne-Sport). Ce collectif bien rodé a sans doute constitué un atout majeur dans les récentes belles performances des Madrilènes (vainqueurs notamment de la Champions League en 2022 et 2024).

Dani Carvajal joue au Real Madrid depuis 2013. Image: keystone

Si la fidélité des joueurs peut être un indicateur révélateur de la bonne santé d'un club, elle n'est pas la seule cause du succès. Une preuve? Le FC Bâle, où les footballeurs ne restent généralement pas longtemps, a remporté le titre de champion suisse en 2025.

Adaptation en français: Yoann Graber