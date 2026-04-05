assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Football

Super League: Servette leader quant à la fidélité des joueurs

Stevanovic, servettien depuis neuf ans, est le deuxième joueur avec la plus grande longévité au SFC, derrière le gardien Jérémy Frick (dix ans).
Stevanovic, servettien depuis neuf ans, est le deuxième joueur avec la plus grande longévité au SFC, derrière le gardien Jérémy Frick (dix ans).image: keystone

Servette domine un classement révélateur en Super League

Le club genevois est celui, en Super League, qui garde le plus longtemps ses joueurs. Ces statistiques tirées d'une étude universitaire en disent aussi long sur la stratégie de transferts du champion en titre, le FC Bâle.
05.04.2026, 18:5405.04.2026, 18:54
Sarah Leupi

Le Centre International d'Etude du Sport (CIES), basé à Neuchâtel, a notamment analysé la Super League dans sa dernière étude intitulée «Gestion à long terme des effectifs». Celle-ci révèle que la fidélité aux clubs n’est pas particulièrement marquée dans le championnat suisse. Alors qu’au FC Zurich les joueurs restent en moyenne moins d’une année, Servette est en tête de la ligue avec une moyenne de 2,37 ans. Lausanne est 5e (1,54) et Sion occupe le 7e rang (1,5).

Le FC Thoune – actuel leader de Super League, qui file vers le premier titre de son histoire – figure également parmi les meilleurs en termes de durée moyenne de présence des joueurs. Avec 1,71 an, ses footballeurs affichent, à égalité avec le FC Winterthour, la deuxième plus grande fidélité du championnat, derrière le leader en la matière servettien.

Servette&#039;s midfielder Miroslav Stevanovic controls the ball, during the UEFA Champions League Second qualifying round 2nd leg soccer match between Servette FC and FC Viktoria Plzen, at the Stade ...
Miroslav Stevanovic, arrivé à Servette en 2017, est un symbole de la fidélité genevoise. Image: KEYSTONE

Le FC Zurich ferme la marche dans ce classement: ses joueurs ne restent en moyenne que 0,78 an au club. Son grand rival, Grasshopper (1,25 an), est avant dernier. Les deux clubs zurichois connaissent à chaque mercato d’été et d’hiver des restructurations importantes. Juste devant eux, dixième, il y a le FC Bâle (1,26 an).

En ce qui concerne l’âge des nouvelles recrues, le club bâlois est, à égalité avec le Lausanne-Sport, celui qui engage les plus jeunes footballeurs (22,5 ans à la signature, en moyenne). Suivent Saint-Gall (22,9 ans) et Lugano (23,4 ans). Avec 25,8 ans, Servette est l'équipe qui engage «le plus vieux».

Toujours concernant les chiffres en Super League👇

Cette statistique rend l'exploit de Thoune encore plus fou

Ce chiffre illustre clairement la stratégie du FC Bâle: faire signer de longs contrats à de jeunes joueurs, puis les revendre à prix élevé avant l’expiration de leur engagement, histoire de faire des plus-values.

Le Real Madrid sur une autre planète

En comparaison, en Espagne, le Real Madrid est clairement en tête en matière de fidélité des joueurs. Ses joueurs restent en moyenne 3,15 ans au club. Et l’équipe n’a utilisé que 32 footballeurs au cours des trois dernières années (contre 72 à GC, 60 à Bâle et 57 au Lausanne-Sport). Ce collectif bien rodé a sans doute constitué un atout majeur dans les récentes belles performances des Madrilènes (vainqueurs notamment de la Champions League en 2022 et 2024).

epa09983192 Dani Carvajal of Real Madrid celebrates his team&#039;s first goal during the UEFA Champions League final between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France in Saint-Denis, near Paris ...
Dani Carvajal joue au Real Madrid depuis 2013. Image: keystone

Si la fidélité des joueurs peut être un indicateur révélateur de la bonne santé d'un club, elle n'est pas la seule cause du succès. Une preuve? Le FC Bâle, où les footballeurs ne restent généralement pas longtemps, a remporté le titre de champion suisse en 2025.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Servette domine un classement révélateur en Super League
Servette domine un classement révélateur en Super League
de Sarah Leupi
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
de Yoann Graber
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
1
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
La «NHL du hockey amateur» ébranle la Swiss League
La «NHL du hockey amateur» ébranle la Swiss League
de Klaus Zaugg
Cette question obsède le monde du cyclisme
Cette question obsède le monde du cyclisme
de Jacques Klopp
Cette pilote suisse de 5 ans a conquis le paddock de F1
Cette pilote suisse de 5 ans a conquis le paddock de F1
de Soraya Sägesser
La finale de National League ne sera pas celle que vous croyez
La finale de National League ne sera pas celle que vous croyez
de Klaus Zaugg
Une légende de la Nati raconte sa vie sous les bombes
Une légende de la Nati raconte sa vie sous les bombes
de Etienne wuillemin
Finaliste de Champions League, il est ruiné à cause d'un choix inhabituel
Finaliste de Champions League, il est ruiné à cause d'un choix inhabituel
de David Digili
Le faux projet de Sierre a fait très peur à Ajoie
Le faux projet de Sierre a fait très peur à Ajoie
La poisse s’acharne sur Wout van Aert
La poisse s’acharne sur Wout van Aert
de Romuald Cachod
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber
Le grand espoir du tennis suisse rencontre un sérieux problème
Le grand espoir du tennis suisse rencontre un sérieux problème
de Simon haring
Enorme imbroglio autour d’un but capital de Gottéron
Enorme imbroglio autour d’un but capital de Gottéron
Le gardien de Genève n'est peut-être finalement pas si bon
Le gardien de Genève n'est peut-être finalement pas si bon
de Klaus Zaugg
Voici le nouvel ennemi public numéro 1 en Italie
Voici le nouvel ennemi public numéro 1 en Italie
de Romuald Cachod
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
de Jérôme RASETTI
Marlen Reusser a «reçu des messages incroyablement pervers»
Marlen Reusser a «reçu des messages incroyablement pervers»
de Simon Häring
Les Etats-Unis se prennent de passion pour un sport inattendu
1
Les Etats-Unis se prennent de passion pour un sport inattendu
de Thomas Urbain
Gottéron vacille dans un secteur clé
Gottéron vacille dans un secteur clé
de Romuald Cachod
Dénouement inattendu dans l'affaire du décès de Muriel Furrer
Dénouement inattendu dans l'affaire du décès de Muriel Furrer
de Simon Häring, Pascal Ritter
Un soldat italien crée un scandale avant le match en Bosnie
Un soldat italien crée un scandale avant le match en Bosnie
de Yoann Graber
Voici pourquoi les pilotes de F1 craignent pour leur vie
1
Voici pourquoi les pilotes de F1 craignent pour leur vie
de David Digili
Arno Del Curto: «J'ai cru que je pouvais marcher sur l’eau»
Arno Del Curto: «J'ai cru que je pouvais marcher sur l’eau»
de Etienne Wuillemin
Marco Odermatt devient actionnaire d’une start-up suisse
Marco Odermatt devient actionnaire d’une start-up suisse
L'Argentine a une astuce pour protéger Messi quand il échange son maillot
L'Argentine a une astuce pour protéger Messi quand il échange son maillot
de Yoann Graber
Rapperswil a une recette très simple pour battre Gottéron
Rapperswil a une recette très simple pour battre Gottéron
de Klaus Zaugg
«Si le CIO impose au freeride une piste bleue, on renoncera aux JO»
«Si le CIO impose au freeride une piste bleue, on renoncera aux JO»
de Yoann Graber
Les fans de Gottéron ont fait une folie
Les fans de Gottéron ont fait une folie
de Yoann Graber
Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs
4
Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs
de Ben Simon
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Tous à la maison!» La presse italienne dézingue son équipe
Les médias transalpins sont atterrés par l'élimination de la Squadra Azzurra – mardi en barrages contre la Bosnie – qui ratera sa troisième Coupe du monde consécutive.
«Tous à la maison»: après le troisième échec consécutif de l'Italie à se qualifier pour le Mondial, la presse italienne fulmine mercredi contre sa Nazionale et surtout contre les dirigeants du calcio.
L’article