Servette domine un classement révélateur en Super League
Le Centre International d'Etude du Sport (CIES), basé à Neuchâtel, a notamment analysé la Super League dans sa dernière étude intitulée «Gestion à long terme des effectifs». Celle-ci révèle que la fidélité aux clubs n’est pas particulièrement marquée dans le championnat suisse. Alors qu’au FC Zurich les joueurs restent en moyenne moins d’une année, Servette est en tête de la ligue avec une moyenne de 2,37 ans. Lausanne est 5e (1,54) et Sion occupe le 7e rang (1,5).
Le FC Thoune – actuel leader de Super League, qui file vers le premier titre de son histoire – figure également parmi les meilleurs en termes de durée moyenne de présence des joueurs. Avec 1,71 an, ses footballeurs affichent, à égalité avec le FC Winterthour, la deuxième plus grande fidélité du championnat, derrière le leader en la matière servettien.
Le FC Zurich ferme la marche dans ce classement: ses joueurs ne restent en moyenne que 0,78 an au club. Son grand rival, Grasshopper (1,25 an), est avant dernier. Les deux clubs zurichois connaissent à chaque mercato d’été et d’hiver des restructurations importantes. Juste devant eux, dixième, il y a le FC Bâle (1,26 an).
En ce qui concerne l’âge des nouvelles recrues, le club bâlois est, à égalité avec le Lausanne-Sport, celui qui engage les plus jeunes footballeurs (22,5 ans à la signature, en moyenne). Suivent Saint-Gall (22,9 ans) et Lugano (23,4 ans). Avec 25,8 ans, Servette est l'équipe qui engage «le plus vieux».
Ce chiffre illustre clairement la stratégie du FC Bâle: faire signer de longs contrats à de jeunes joueurs, puis les revendre à prix élevé avant l’expiration de leur engagement, histoire de faire des plus-values.
Le Real Madrid sur une autre planète
En comparaison, en Espagne, le Real Madrid est clairement en tête en matière de fidélité des joueurs. Ses joueurs restent en moyenne 3,15 ans au club. Et l’équipe n’a utilisé que 32 footballeurs au cours des trois dernières années (contre 72 à GC, 60 à Bâle et 57 au Lausanne-Sport). Ce collectif bien rodé a sans doute constitué un atout majeur dans les récentes belles performances des Madrilènes (vainqueurs notamment de la Champions League en 2022 et 2024).
Si la fidélité des joueurs peut être un indicateur révélateur de la bonne santé d'un club, elle n'est pas la seule cause du succès. Une preuve? Le FC Bâle, où les footballeurs ne restent généralement pas longtemps, a remporté le titre de champion suisse en 2025.
Adaptation en français: Yoann Graber