C'est en fin de match que la joueuse de GC a été violemment insultée.

Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme

Ce dimanche de Pâques, un incident à caractère raciste a entaché la rencontre U20 féminine opposant le FC Lucerne à GC.

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L’attaquante de GC, Deborah Nyota Kabela, aurait été insultée et qualifiée de «tête de nègre» («Mohrenkopf» en allemand) par un membre du staff lucernois, selon des témoins. La scène a été captée par un livestream diffusé sur YouTube.

L’entraîneur principal de GC ainsi que ses joueuses interpellent alors l’arbitre : «Arbitre, arbitre, ce n’est pas acceptable, il a dit "tête de nègre"!» Des échanges vifs éclatent entre les protagonistes, tandis que l’arbitre tente de calmer la situation. N’ayant rien entendu lui-même, il ne prend pas de mesure immédiate et le match reprend après une brève interruption.

Le FC Lucerne a confirmé auprès de Blick avoir été informé de l’incident.

«L’analyse minutieuse, complète et rigoureuse de cet événement est pour nous une priorité absolue et a été immédiatement engagée. Le racisme et toute forme de discrimination n’ont pas leur place au FC Lucerne. Nous condamnons clairement de tels comportements et nous en distançons fermement.» Déclaration du FC Lucerne

Le club précise également avoir déjà présenté ses excuses à GC et souhaite entrer en contact personnellement avec les personnes concernées.

Kabela a partagé un message sur Instagram accompagné des mots: «Non au racisme dans le football suisse.» Le football doit rassembler et non diviser, a-t-elle également écrit. «Le racisme existe encore et c’est précisément pour cela que nous devons faire entendre notre voix.» Son message a suscité de nombreux soutiens. Les internationales Alayah Pilgrim et Meriame Terchoun ont notamment réagi avec un cœur rouge. Coumba Sow a pour sa part écrit: «Nous sommes avec toi. Je suis fière de toi que tu en parles!»

Kabela a reçu beaucoup de soutien. Image: Instagram

«Je suis vraiment en colère », a confié la jeune Kabela, 17 ans, à 20 Minuten. «Nous sommes en 2026 et ce genre de choses se produit encore. C’est tout simplement antisportif et irrespectueux.» Aucune excuse n’aurait été présentée après le match. L’entraîneuse lucernoise aurait bien tenté d’engager la discussion, «mais à ce moment-là, je n’étais pas réceptive. Elle n’a rien dit sur le moment, alors venir me parler après coup, ce n’était pas ce dont j’avais besoin.» (nih)