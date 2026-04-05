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Bâle-YB: l'attitude de Bedia fâche Pascal Zuberbühler

Pascal Zuberbühler (en médaillon) n'a pas aimé l'attitude de Chris Bedia.
Pascal Zuberbühler (en médaillon) n'a pas aimé l'attitude de Chris Bedia. image: watson

La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse

Chris Bedia a eu une attitude surprenante sur le 3-2 du FC Bâle, samedi, alors qu'il s'échauffait. La légende du foot suisse, Pascal Zuberbühler, a critiqué sur blue Sport ce comportement.
05.04.2026, 12:0605.04.2026, 12:47
Yoann Graber
Yoann Graber

Scène inhabituelle samedi à Bâle, lors du choc de Super League entre le FCB et Young Boys.

Alors que les Bâlois viennent de reprendre l'avantage 3-2 à la 68e minute, grâce à un but de Bénie Traoré, la musique célébrant la réussite résonne dans tout le Parc Saint-Jacques. De quoi enthousiasmer les joueurs locaux et leurs fans. Mais aussi Chris Bedia, l'attaquant de... Young Boys.

Pendant que la sono crache la chanson, l'Ivoirien (30 ans) – remplaçant, à l'échauffement derrière la ligne de touche – est filmé en gros plan en train de danser sur la musique. Alors même que celle-ci symbolise un sale coup (un but adverse) pour sa propre équipe... Bedia se rend compte de sa bourde. Comme un enfant attrapé alors qu'il fait une bêtise, il écarquille théâtralement les yeux, sourit en mimant une gêne et repart s'échauffer.

La scène en vidéo

Vidéo: facebook/blue Sport

Ce comportement aussi inhabituel que surprenant n'a pas du tout plu à Pascal Zuberbühler (55 ans), ancien gardien star de la Nati, du FC Bâle et de Xamax, entre autres. Désormais consultant pour la chaîne alémanique de blue Sport, il a fait part de sa consternation sur le plateau:

«Quand on est en retard (au score), et que je vois un joueur danser (sur un but adverse)... Pour moi, ce n'est pas ok»
Pascal Zuberbühler n'a pas aimé l'attitude de Chris Bedia et il l'a fait savoir sur blue Sport.
Pascal Zuberbühler n'a pas aimé l'attitude de Chris Bedia et il l'a fait savoir sur blue Sport. image: capture d'écran blue sport

On ne sait pas si l'entraîneur de Young Boys, Gerardo Seoane, a vu cette scène. Mais si c'est le cas, on imagine qu'il n'aura pas non plus goûté au comportement de son attaquant. Les coachs exigent en général une concentration et une implication totales de leurs joueurs dans le match, y compris les remplaçants.

Quant à Chris Bedia, il se rappellera que les nombreuses caméras au bord du terrain et les réseaux sociaux, ensuite, ne laissent plus rien passer. D'où l'importance pour les footballeurs de toujours soigner leur communication – même non-verbale – en public.

Et vous, vous pensez quoi de l'attitude de Chris Bedia?
Au total, 112 personnes ont participé à ce sondage.

Le nul arraché par YB dans les derniers instants – Ebrima Colley a marqué le 3-3 à la 90e minute – permettra peut-être aux fans bernois de pardonner plus facilement son écart à Chris Bedia (resté tout le match sur le banc).

Grâce à ce point, les «jaune et noir» prennent provisoirement la 5e place – juste devant Sion, qui jouera ce lundi (14h00) sur la pelouse de GC – et peuvent continuer à rêver d'une place européenne.

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