Sport

Euro 2021

Italie-Angleterre la loterie des tirs au but a encore frappé



Image: Keystone

Italie-Angleterre: le sort a encore frappé

Une étude révèle que 60% des équipes qui remportent le tirage au sort avant les tirs au but finissent par s'imposer. C'est encore arrivé avec l'Italie en finale de l'Euro. Faut-il changer de système? Voici trois propositions.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

Quand Giorgio Chiellini a remporté le tirage au sort avant la séance de tirs au but face à l'Angleterre, dimanche en finale de l'Euro, il n'a pas masqué sa satisfaction. Le capitaine savait toute l'importance de pouvoir choisir si l'Italie allait débuter la série ou laisser les Anglais commencer. Selon une étude basée sur 96 séances dans 14 tournois internationaux, l’équipe dont le capitaine a gagné le tirage au sort a remporté environ 60% des tirs au but suivant.

Ça s'est encore vérifié cette fois Image: AP POOL EPA

Evidemment, le talent ou la résistance au stress des joueurs pèsent sur le résultat final, mais un déséquilibre de 60/40 avant même de débuter peut se lire comme une profonde injustice, surtout dans une période de l'histoire du football où «les matches se jouent sur des détails», et où les staffs optimisent le plus petit de ces détails pour obtenir un avantage sur leurs adversaires. Faudrait-il dès lors trouver un moyen plus équitable de désigner l'ordre des tireurs? Ludovic Gremaud (ancien arbitre de Super League) y est favorable. «Il faudrait enlever le côté aléatoire de la pièce de monnaie». «Mais on le remplacerait par quoi?», interroge Sébastien Pache, ex-sifflet de haut niveau. On a retenu trois pistes de réflexion.

Un tirage au sort, mais en début de match

C'est l'idée de Ludovic Gremaud. «Ainsi, certaines équipes auraient l'occasion, dans le jeu, de prendre plus de risques sachant qu'elles n'auront pas la possibilité de pouvoir choisir l'ordre des tirs au but.» Une sorte de séance de rattrapage par anticipation pour les battus du pile ou face, mais qui ne convainc qu'à moitié Sébastien Pache.

Le Vaudois avait pourtant accueilli la proposition avec bienveillance. «Tout est plus neutre en début de match: il n'y a pas encore eu de tension, ni de mise à l'épreuve. Cette solution neutraliserait l'aspect mental du tirage au sort, sur lequel certains footballeurs jouent, comme Chiellini contre Alba.»

Le problème, pour Sébastien Pache, tient dans la mise en pratique d'une telle innovation. «L'arbitre aurait quatre tirages à faire avant le coup d'envoi: un pour savoir quelle équipe peut choisir le camp ou le ballon dans le temps règlementaire, un autre pour les prolongations, un autre encore pour déterminer dans quel camp les tirs au but seront effectués et un dernier, enfin, pour l'ordre des tireurs. C'est beaucoup trop. Et, surtout, c'est illisible pour les spectateurs.»

Le fair-play récompensé

L'équipe qui a obtenu le moins de cartons, ou provoqué le moins de fautes, aurait l'avantage du choix lors des tirs au but. C'est simple et objectif, puisque basé sur des statistiques compilées durant la rencontre. «Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant», songe M. Pache, qui y voit l'opportunité de «mettre en exergue la notion de fair-play dans le football».

Mais Ludovic Gremaud, cette fois, a des doutes.

«Le public pourra toujours dire qu'un arbitre a sifflé des fautes qu'un autre n'aurait jamais sanctionnées. Idem pour les cartons. Est-ce qu'un autre que M. Oliver aurait expulsé Freuler?»

Le principal obstacle d'une telle solution tient dans le principe de la double peine: une équipe qui termine la rencontre à dix mérite-t-elle d'être encore pénalisée au moment des tirs au but?

Une alternance rigoureuse

Les équipes ne frapperaient plus à tour de rôle, mais selon une alternance stricte:

Suisse tire - France tire France tire - Suisse tire Suisse tire - France tire etc.

«On pourrait le faire», s'exclame Ludovic Gremaud, tout en précisant qu'il faudrait alors modifier le nombre de tireurs. «Pour que l'égalité soit parfaite, il faudrait que chacune des deux équipes commence autant de fois que l'autre. Il n'y aurait donc pas 5 frappes de chaque côté, mais 4 ou 6.»

Et vous, que feriez-vous? J'organiserais un tirage au sort en début de match Je récompenserais le fair-play J'observerais une alternance rigoureuse Je ne changerais rien

Cette idée n'a pourtant pas les faveurs de Sébastien Pache, qui s'en remet finalement au destin. «La pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui me semble la solution la plus convaincante. Et puis 60%/40% de chances, c'est acceptable, surtout que les aspects du mental et de la technique sont pour moi supérieurs à l'aspect statistique.»

Euro 2021: La victoire de l'Italie, en images 1 / 12 Euro 2021: La victoire de l'Italie, en images source: sda / walter bieri Les supporteurs anglais, c'est des oufs!