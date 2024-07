La cote de Dan Ndoye a explosé

Comment Transfermarkt calcule-t-il la valeur marchande des joueurs ?

Le site allemand s'appuie sur des critères objectifs et se sert de sa base de données. Sont par exemple pris en compte les buts, les passes décisives et le temps de jeu. L'âge joue aussi un rôle important. Un joueur âgé aura tendance à voir sa valeur diminuer, même s'il performe encore. Il sera en effet moins demandé et surtout difficile à revendre. Des critères plus subjectifs sont également étudiés. Le club dans lequel joue un footballeur, son championnat et le contexte auquel il fait face sont examinés. Au final, la valeur marchande est ajustée entre deux et quatre fois par an, de manière manuelle. Le site n'utilise pas d'algorithme et préfère s'en remettre à l'expertise de sa communauté. Transfermarkt précise enfin que les valeurs marchandes ne doivent pas être assimilées aux indemnités de transfert: «L'objectif n'est pas de prédire un prix, mais une valeur attendue d'un joueur sur un marché libre».