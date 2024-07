Periquita, la mascotte de l'Espanyol Barcelone, a-t-elle été victime d'attouchements de la part d'Hugo Mallo (médaillon)? image: shutterstock/instagram

Ce footballeur est accusé d'avoir harcelé sexuellement... une mascotte

Une drôle d'histoire refait surface en Espagne: l'ex-star du Celta Vigo, Hugo Mallo, est accusé d'attouchements sur la mascotte de l'Espanyol Barcelone. Les faits remontent à 2019, mais le procès est rouvert.

Felix Seitzer

Une curieuse affaire avait fait grand bruit en Espagne il y a cinq ans. Elle est désormais à nouveau sous les projecteurs. Avant le match de première division espagnole entre l'Espanyol Barcelone et le Celta Vigo, le 24 avril 2019, le capitaine du Celta, Hugo Mallo, aurait mis la main... sous le costume de la perruche «Periquita», la mascotte de l'Espanyol Barcelone.

Il est désormais accusé de harcèlement sexuel.

C'est une femme qui se cachait sous le déguisement de cette mascotte. Le lendemain du match, elle avait porté plainte à Barcelone contre Hugo Mallo pour agression sexuelle.

Hugo Mallo a joué au Celta Vigo, son club formateur, de 1999 à 2023. image: instagram

L'affaire a été jugée une première fois en 2019. Résultat? Un acquittement pour le footballeur. Mais suite à l'appel de la plaignante, le jugement a ensuite été annulé. Et l'affaire est maintenant rouverte.

«Il a touché ses seins »

Hugo Mallo – aujourd'hui âgé de 33 ans et qui portait, la saison dernière, le maillot du club brésilien du SC Internacional à Porto Alegre – doit à nouveau répondre de l'accusation de harcèlement sexuel devant la justice, comme le rapporte le magazine Focus. Au début de l'année, le tribunal à Barcelone avait rouvert le procès. Il est actuellement en cours. Mi-juillet, Hugo Mallo a été convoqué à une audience.

Le ministère public et l'avocate de la plaignante demandent une peine de 730 jours-amende, soit deux ans, à raison de 12 euros par jour. Total: 8'760 euros, plus 10'000 euros pour préjudice moral, rappelle La Voz de Galicia.

Periquita, la mascotte de l'Espanyol Barcelone. image: imago images/shutterstock

Comme la situation juridique était différente il y a cinq ans, Mallo est désormais «seulement» accusé de harcèlement sexuel et non plus d'agression sexuelle, comme le rapporte le journal sportif espagnol AS.

La scène en question a été capturée par des caméras TV et la vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année. On y voit les deux équipes se serrer la main avant le match, comme l'exige le protocole. Hugo Mallo, capitaine du Celta Vigo, mène son équipe. Aux côtés des joueurs de l'Espanyol Barcelone se trouvent deux mascottes de l'équipe catalane.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Mallo serre la main de la première mascotte et reste un moment devant la seconde. Les images TV ne permettent pas de comprendre ce qu'il se passe ensuite. Selon Focus, la plaignante, qui se présente au procès sous le pseudonyme d'Ana, a raconté à la police que le footballeur avait délibérément mis la main sous son déguisement.

Le rapport d'enquête indique que «lorsqu'il est arrivé près d'Ana, qui était à ce moment-là la mascotte, il a passé ses mains sous le déguisement et a touché ses seins».

Dans son témoignage, l'autre mascotte, autrement dit le collègue direct d'Ana, a raconté comment cette dernière, énervée et stressée, lui avait rapporté l'incident.

«J'ai cru à une blague »

Hugo Mallo a rejeté les accusations dès 2019. Selon lui, il n'a même pas fait attention au sexe des mascottes et, en pleine concentration sur le match à venir, n'aurait proposé qu'une poignée de main, comme le rapporte Focus. Et puis, toujours d'après le footballeur, il n'aurait jamais fait une chose pareille car il savait que le public et les caméras fixent les joueurs lors de ce protocole d'avant-match.

Lors de son audience mi-juillet, l'ex-capitaine du Celta Vigo a maintenu sa version:

«J'ai juste salué les collègues et les mascottes, rien de plus. Quand j'ai été informé le lendemain, j'ai d'abord cru à une blague. Je me suis concentré sur moi, sur le match. Je me souviens d'avoir serré la main de la mascotte, comme à tout le monde.» Hugo Mallo, footballeur

Ce qui s'est réellement passé le 24 avril 2019 à l'Estadi Cornellà-El Prat doit maintenant être éclairci définitivement lors du procès. Actuellement sans club, Hugo Mallo a tout intérêt à être à nouveau acquitté s'il souhaite rapidement trouver un nouvel employeur.

