Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

La vidéo de son exploit fait un buzz mondial.

Freddy a 44 ans et c'est un as de vol en wingsuit, un type de saut effectué d'ordinaire avec une combinaison souple en forme d'aile. Le Français a toutefois décidé de troquer le matériel traditionnel de la discipline pour un véritable tapis. «C'est un vieux rêve d'enfant, et plus largement un rêve de l'humanité», décrit-il dans Le Parisien, faisant référence aux tapis utilisés comme moyens de transport légendaires dans la mythologie arabe notamment.

«Le matériel actuel est ultra-technologique. J'ai voulu revenir à l'essence de la discipline, voir si on ne pouvait pas planer avec des choses beaucoup plus basiques.» Il s'est donc rendu sur Leboncoin, un site de petites annonces gratuites, pour y dégoter un tapis. «J'ai fait deux trous au cutter pour y coincer les pieds et c'est tout, relate-t-il, toujours dans Le Parisien. Les conteurs arabes avaient bien cerné le potentiel de vol du tapis. Il suffit parfois d'ouvrir son esprit pour réaliser des choses que tout le monde croyait impossible.»

C'est après deux années d'essais que le courageux français s'est élancé pour de bon. Il a filmé son saut dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, d'où il s'est jeté du sommet de la Croix-des-Têtes (2491m).

Son vol a duré plus d'une minute. Un petit exploit qui fait le buzz sur Internet. Car si la vidéo a été tournée l'an dernier, elle vient tout juste d'être publiée sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a déjà cumulé 1,5 million de likes et suscité des milliers de commentaires. Un internaute s'est demandé comme il a fait pour atterrir. Il suffisait de voir la vidéo jusqu'au bout: Freddy a simplement ouvert son parachute, pour un retour tout en douceur.