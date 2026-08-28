Le FC Sion a été éliminé de la Coupe d'Europe par l'Ajax jeudi soir. Keystone

Très mauvaise nouvelle pour le football suisse

Après les éliminations de Thoune, Sion et Saint-Gall, seuls deux clubs suisses disputeront la Conference League cette saison. Un bilan qui accentue le retard de la Suisse au classement UEFA, sans réelle embellie en vue.

Jakob Weber

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Après la déroute 7-0 du champion de Suisse, le FC Thoune, à l’aller face au Lech Poznan, l’issue ne faisait déjà guère de doute. Depuis jeudi soir, elle est désormais définitive: pour la première fois depuis la saison 2003/04, aucun club suisse ne disputera la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Seuls le FC Lugano et le club de l’Oberland bernois évolueront en Conference League, la troisième compétition européenne, créée en 2021. Le FC Saint-Gall et le FC Sion, eux, ont échoué au stade des barrages.

Les chances de voir la Suisse, actuellement 16e, récupérer rapidement la cinquième place européenne perdue en 2024 sont faibles. L’écart avec Chypre, 15e, atteint déjà près de quatre points. Dans le classement UEFA sur cinq ans, un tel retard est pratiquement impossible à combler en une seule saison. D’autant plus lorsque seuls deux clubs sont encore en mesure de récolter des points.

Dans les prochains mois, Thoune et Lugano auront donc pour mission de limiter les dégâts grâce à de bons résultats en Conference League. Car plusieurs nations actuellement derrière la Suisse au classement – l’Autriche, l’Écosse, la Croatie et la Bulgarie – comptent encore deux ou trois représentants sur la scène européenne. Parmi les pays mieux classés, seuls Chypre et la Pologne n’ont eux aussi plus que deux équipes en lice.

La Suisse peut néanmoins compter sur un avantage: une victoire en Conference League rapporte autant de points au coefficient UEFA qu’un succès dans les compétitions de niveau supérieur. Pour enrayer la tendance à la baisse et faire mieux que la saison dernière, déjà conclue en dessous des attentes avec un 20e rang, Lugano et Thoune devraient toutefois engranger ensemble l’équivalent de six victoires.

Les matches nuls et les qualifications pour les tours suivants rapportent également des points. Malgré cela, la tâche s’annonce particulièrement ardue, et la tendance négative du football suisse sur la scène européenne pourrait bien se poursuivre.