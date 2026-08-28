Romano est très convoité. Image: NurPhoto

La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie

Révélation de ce début de saison avec Cagliari, le binational Alessandro Romano a déjà fait son choix concernant la sélection nationale qu’il représentera.

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Depuis quelques jours, la presse suisse et italienne s’intéresse de près à un jeune talent du football, auteur d’un but somptueux avec Cagliari sur la pelouse de Parme, en ouverture de la Serie A. Son nom: Alessandro Romano.

Mais si le crack de 20 ans fait autant parler de lui, c’est aussi parce qu'il doit choisir dans quelle équipe nationale il souhaite évoluer.

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Concrètement, Alessandro Romano est né à Winterthour, où il a fait ses premiers pas dans le football. Il a ensuite porté pendant plusieurs années le maillot des sélections suisses de jeunes, des M16 aux M20. Issu d’une famille italienne, il possède toutefois également la nationalité transalpine. C’est d’ailleurs à Rome qu’il a poursuivi sa formation dès l’âge de 16 ans, avant de passer par La Spezia puis de rejoindre Cagliari cet été.

Il avait donc le choix entre la Nati et la Squadra Azzurra et il semble bien qu'il ait choisi de jouer pour l'Italie. C'est ce que rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition de ce vendredi. Alessandro Romano (Cagliari) a donné son accord pour rejoindre l'équipe d'Italie et les démarches pour son transfert international ont déjà commencé.

Le quotidien rose précise que l’objectif du staff de la Nazionale est de pouvoir convoquer Romano dès le 18 septembre prochain, à l’occasion du rassemblement de Ligue des Nations. Pour rappel, l’Italie y affrontera la Belgique, la Turquie à deux reprises, ainsi que la France.

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