Le PSG ne peut pas encore se passer de Lionel Messi

L'Argentin a marqué le premier but de sa nouvelle vie parisienne sur une merveille de frappe à l'entrée de la surface de réparation. Une réussite importante pour lui mais aussi pour le PSG, vainqueur 2-0 de Manchester City en Ligue des champions.

On jouait la 74e minute de jeu, Manchester City était mené 1-0 et pressait pour recoller au score. Le Paris Saint-Germain était coupé en deux, huit derrière et trois devant. Une étincelle des Citizens aurait pu tout faire basculer; elle est finalement venue côté parisien. Le leader de Ligue 1 a récupéré le cuir et l'a porté rapidement vers l'avant. La suite est une maestria de Lionel Messi dans son style le plus caractéristique: accélération, une-deux avec un coéquipier (Mbappé) et frappe imparable à l'entrée de la surface de réparation.

Ce n'est qu'un but, bien sûr, mais il est très important, à la fois pour le joueur et pour son équipe:

Lionel Messi n'avait pas encore inscrit la moindre réussite avec son nouveau club, et on ne savait pas très bien dans quelle mesure il pouvait être associé à Neymar et Mbappé. Certains se demandaient même s'il allait être utile au PSG. Mardi soir, il a parfaitement combiné avec Mbappé durant toute la partie et le fait que ce soit l'attaquant français qui lui offre le ballon du but a valeur de symbole. «Ce n’était que mon second match ici aujourd’hui. Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe et à mes coéquipiers», a déclaré l'Argentin au micro de Canal plus.

Paris n'avait fait que match nul contre Bruges (1-1) lors de la 1re journée de la Ligue des champions. Une défaite contre City l'aurait placé en fâcheuse posture dans un contexte déjà tendu par des querelles internes. Or ce matin, le PSG est leader du groupe A.

Ce succès de prestige ne doit toutefois pas occulter la faible impression collective laissée par les joueurs de Mauricio Pochettino. Ils ont eu le bonheur d'ouvrir le score sur leur première opportunité (8e Gueye) et de pouvoir compter ensuite sur un immense Gianluigi Donnarumma, blanchi pour sa première apparition en Ligue des champions.

Ils ont tout de même beaucoup souffert face à des Anglais qui ont moins possédé le ballon qu'attendu (53%), mais qui ont si bien construit leurs actions que chacune de leurs incursions amenait du danger devant le but adverse. Comme sur cette action, galvaudée par Bernardo Silva:

LE RATÉ DE BERNARDO SILVA PTDRR pic.twitter.com/toFDrzrjnb — ️️ ️️️️️️️️️ (@JoestarOG) September 28, 2021

Manchester City n'est jamais revenu, et le mérite appartient au PSG. Car il n'y a pas de match facile en Ligue des champions, le plus haut niveau du football européen.

C'est une leçon que le Sheriff Tiraspol s'est chargé de rappeler au Real Madrid. Le club moldave s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Santiago Bernabeu grâce à une superbe frappe de l'international luxembourgeois Sebastien Thill.

🤯 | EXCEPTIONNEL ! Le Sheriff Tiraspol reprend l’avantage et bat le Real Madrid au Santiago Bernabeu sur une superbe frappe de Sebastien Thill ! pic.twitter.com/K0hZDDDqf5 — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 28, 2021

Les autres résultats de la soirée

RB Leipzig - Club Brugge 1-2

Borussia Dortmund - Sporting Lisbonne 1-0

Ajax Amsterdam - Besiktas 2-0

AC Milan - Atlético Madrid 1-2

Porto - Liverpool 1-5

Shakhtar Donetsk - Inter Milan 0-0