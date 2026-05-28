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Mondial de hockey: la Suisse bat la Suède en quarts de finale

epa13001350 Players of Switzerland celebrate scoring the 3-1 goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Switzerland and Sweden, in Zurich, Switzerland ...
Les Helvètes continuent leur brillant parcours dans ce Mondial à domicile. image: Keystone

La Nati bat sa bête noire et peut continuer à rêver du sacre mondial

La Suisse est en demi-finale de «son» Championnat du monde de hockey sur glace. Elle a battu la Suède 3-1, jeudi soir à Zurich, et affrontera la Norvège samedi en demi-finale.
28.05.2026, 23:1728.05.2026, 23:17

Ce jeudi soir, en quarts de finale du Mondial, la Suisse a joué comme une grande nation du hockey, sans jamais trembler. Comme elle l'avait annoncé, la Nati a d'emblée joué son jeu et attaqué le but de Hellberg. Si Andrighetto a eu une belle opportunité à la 6e, les Scandinaves ont pu ouvrir le score à la 7e par Linus Karlsson qui a placé le puck entre les jambes d'un Genoni pas tout blanc.

Pire, presque dans l'enchaînement, Dean Kukan a mis sa canne au visage d'un Suédois et a été logiquement renvoyé au vestiaire. La Suisse a alors vécu cinq minutes en infériorité numérique. Et à vingt secondes du terme, les Suédois ont poussé le puck au fond par Sundqvist. Fort heureusement, après consultation de la vidéo, les arbitres ont annulé cette réussite marquée du patin.

epa13001139 Switzerland&#039;s Roman Josi (R) in action against Sweden&#039;s Rasmus Asplund (L) during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Switzerland and ...
Roman Josi a encore été décisif, jeudi soir. image: Keystone

Galvanisée après avoir tenu le fort pendant cette longue séquence à quatre, les joueurs de Jan Cadieux ont repris la partie en mains. Et à la 14e, Roman Josi a pu égaliser d'un très joli tir des poignets avec une alignée de joueurs devant Hellberg. Derrière, les locaux se sont encore procuré trois chances de marquer par Moser, Bertschy et Meier, mais les Nordiques ont tenu.

Durant le tiers médian, la sélection à croix blanche a poursuivi sur le même ton. Très bonne en transition, elle a su exploiter les faiblesses suédoises. Elle a également su répondre au défi physique des Scandinaves, ce qui lui a permis de récupérer le puck et de l'avoir sur la palette. A la 33e, les Suédois ont regardé Denis Malgin entrer dans leur zone pour aller fixer Hellberg pour le 2-1. Et à la 37e, sur leur premier jeu de puissance, les Helvètes ont capitalisé grâce à Thürkauf, qui a profité d'un travail XXL de Nico Hischier.

C’est quoi ce nouvel hymne de la Nati qui donne des frissons?

Dans le dernier tiers, elle a su préserver son avantage sans jamais trembler. Elle va maintenant défier la Norvège samedi en demi-finale. Il s'agit de la troisième demi-finale de suite pour la sélection nationale, qui peut donc continuer à rêver d'un premier sacre mondial. (ats/yog)

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