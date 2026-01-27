Ulisses Garcia est annoncé sur le départ à Marseille. image: Getty

L'OM ne veut plus de son joueur romand

Marseille cherche à se séparer de son défenseur suisse Ulisses Garcia, qui n'a plus joué depuis le 5 novembre. Plusieurs pistes sont évoquées.

L'aventure d'Ulisses Garcia à Marseille serait sur le point de se terminer. C'est en tout cas ce que rapportent divers médias phocéens et sites spécialisés dans les transferts.

Arrivé sur la Canebière en janvier 2024, Garcia n’a jamais réellement convaincu. S’il a rendu de bons et loyaux services à l’OM, le Genevois ne fait pas partie cette saison des plans de Roberto De Zerbi. Pour preuve, il n’a participé qu’à six matchs lors de l’exercice 2025-2026, le dernier remontant au 5 novembre. Pire, il ne s'est plus présenté sur le banc depuis le 12 décembre.

Sa présence sur le terrain en Ligue des champions, face au Sporting et à l’Atalanta, n’était due qu’à la blessure de Facundo Medina. Ulisses Garcia avait alors été ajouté pour 60 jours à la liste des joueurs qualifiés pour la C1, comme l’autorise le règlement.

Formé au FC Onex puis à Servette, le joueur est aujourd’hui barré non seulement par Medina, mais aussi par Emerson Palmieri, ce qui le relègue au rang de troisième choix au poste de latéral gauche. Dans ce contexte, il est logique que l'Olympique de Marseille veuille s’en séparer, afin d’en tirer une indemnité et d’alléger sa masse salariale. Une vente définitive serait préférée à un prêt.

Plusieurs formations intéressées

Par chance pour le club phocéen, Ulisses Garcia, sous contrat jusqu'en 2028, semble particulièrement courtisé en ce mercato hivernal.

Ulisses Garcia se fait de plus en plus rare sur le terrain à Marseille. image: Getty

Après l’intérêt manifesté par son ancien club, Young Boys, ainsi que par Wolfsburg, Sassuolo et le RC Lens, des pistes restées infructueuses, le Genevois est aujourd’hui dans le viseur de deux clubs désireux de renforcer leur défense en cette fin de mercato hivernal: le Panathinaikos, distancé dans la course au titre en Grèce, et surtout l'Hellas Vérone, qui lutte pour sa survie dans le championnat italien.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, spécialisé dans les transferts, les discussions porteraient sur un prêt de six mois avec option d’achat. Il y a quelques jours, Marseille avait libéré gratuitement un autre latéral boudé par Roberto De Zerbi, Pol Lirola, pour lui permettre justement de signer à Vérone. Dans le cas du Suisse, le club marseillais entend cependant récupérer une partie des quatre millions d’euros investis.

Objectif Coupe du monde

Pour Garcia, qui compte 11 sélections avec la Nati, obtenir du temps de jeu en Série A serait une aubaine à quelques mois du Mondial. De bonnes performances pourraient lui rouvrir les portes de l'équipe nationale, Murat Yakin ne l’ayant convoqué pour aucun match des éliminatoires.