Remplaçants vendredi, Xherdan Shaqiri et Zeki Amdoumi devraient bénéficier de davantage de temps de jeu contre l'Irlande. Image: KEYSTONE

Le temps de gagner est venu

Trois jours après un 0-0 au Danemark que l’on peut qualifier d’encourageant, la Nati doit s’imposer ce mardi en Irlande (20h45) pour se rassurer pleinement.

laurent ducret/ats

Plus de «Sport»

Incapable de gagner une seule de ses cinq dernières rencontres, la formation de Murat Yakin se heurtera à Dublin à une équipe qui vient de tenir en échec la Belgique (0-0) pour rappeler qu’elle sait toujours bien défendre. Loin du compte dans le tour préliminaire de l’Euro 2024 derrière la France, les Pays-Bas et la Grèce, les Irlandais tentent de se relancer sous la férule de John O’Shea. L’homme aux 118 sélections et aux 446 rencontres de Premier League avec Manchester United et Sunderland aimerait transformer son intérim de deux matches en un contrat de longue durée.

Celui de Murat Yakin ne court, on le sait, que jusqu’à l’issue de l’Euro 2024. Sous pression après un automne bien sombre, le Bâlois espère que ce match de Dublin comptera comme celui qu’il avait livré le 16 octobre 2002 dans l’ancien Lansdowne Road au cœur de la défense suisse. La victoire 2-1 acquise sur des réussites de son frère Hakan et de Fabio Celestini avait agi comme un véritable déclic. Ce fut un succès fondateur qui a permis depuis lors à la Suisse de mener à bon port neuf campagnes sur dix dans un tour préliminaire de la Coupe du monde ou de l’Euro.

Ce mardi, Murat Yakin n’en demandera pas tant. Le sélectionneur espère toutefois que ses attaquants, réduits à un rôle bien mineur à Copenhague, trouveront à Dublin un contexte plus favorable pour exprimer leurs qualités. Remplaçants vendredi, Xherdan Shaqiri et Zeki Amdoumi devraient bénéficier de davantage de temps de jeu pour, pourquoi pas, reprendre la main. «Les statistiques ne mentent jamais», glisse Xherdan Shaqiri.

Avec ses 29 buts et ses 34 passes décisives, le joueur de Chicago a toujours livré la marchandise en sélection. Seulement, son manque de coffre sur le plan physique semble un handicap rédhibitoire pour conserver son statut de titulaire inamovible.

Quant à Zeki Amdouni, il n’a pas retrouvé cet élan du printemps 2023 qui l’avait porté pour inscrire cinq buts en quatre matches avec l’équipe de Suisse. Buteur seulement à une reprise lors de ses sept dernières sélections, le Genevois peut rebondir. Son potentiel a sauté aux yeux non seulement de Murat Yakin, mais aussi de Vincent Kompany, son entraîneur à Burnley. Les deux techniciens savent qu’il peut témoigner, lorsqu’il est en confiance, d’une très grande efficience dans le dernier geste.

Murat Yakin procèdera très certainement à un large turnover pour offrir aux deux néophytes Vincent Sierro et Dereck Kutesa une chance de convaincre que leur éventuelle présence dans la liste des 23 pour l’Euro colle au principe de la performance si cher au sélectionneur.

Le Valaisan et le Genevois tiennent des rôles majeurs dans leur club respectif à Toulouse et au Servette FC. A Dublin face à un adversaire qui abandonnera très certainement la possession, ils n’auront que quelques minutes pour convaincre Murat Yakin que leur apport dans trois mois en Allemagne pourrait être bénéfique. Ils partent de loin, certes, mais un tel défi peut se relever. (sda/ats)