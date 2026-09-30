«En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais», a écrit le joueur sur Instagram. Keystone

Ronaldo quitte le rassemblement de la sélection

Cristiano Ronaldo a annoncé mercredi sur Instagram avoir quitté le rassemblement de l'équipe du Portugal à Copenhague à la veille d'un match de Ligue des nations contre le Danemark. Il promet d'expliquer «en temps voulu» les motifs de sa décision.

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«Après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d'une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai pris la décision de quitter le stage de la sélection nationale», a écrit le quintuple Ballon d'or sur son compte Instagram.

«En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui ont motivé mon départ», a ajouté le joueur de 41 ans, qui a annoncé cet été que cette saison serait «probablement» la dernière de sa carrière.

Lors de la conférence de presse précédent le match de jeudi, Jorge Jesus avait annoncé que Ronaldo ne serait pas titulaire, après l'avoir déjà laissé sur le banc lors de la victoire du Portugal en Norvège (2-1) dimanche.

Le coach de 72 ans avait également annoncé que son capitaine devait s'entraîner normalement mercredi après sa prise de parole.



Absent de l'entraînement

Des photographes ont vu l'attaquant entrer dans le parken Stadium de Copenhague en survêtement avec ses coéquipiers mais il n'a pas participé à la partie de l'entraînement ouvert à la presse, selon des images vidéo.

Dans un communiqué laconique, la fédération portugaise de football a confirmé le départ de «CR7» et assuré que le rassemblement de l'équipe poursuivrait comme prévu «avec les 24 joueurs restants».

Jorge Jesus, qui a remplacé l'Espagnol Roberto Martinez aux commandes de la Seleçao après le Mondial-2026, avait profité de sa conférence de presse pour nier tout «incident» avec Cristiano Ronaldo. (sda/ats/afp)