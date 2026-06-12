Muhammad Yusuf ne lésine pas sur les moyens pour apporter son soutien à l'Argentine. Image: IRWAN ABDUL LATIF / AFPTV / AFP

Lionel Messi a transformé la vie de ce pêcheur indonésien

A 15 000 km de Buenos Aires, un pêcheur indonésien affiche un soutien indéfectible à Lionel Messi et à l’Argentine, qu’il espère voir sacrée une nouvelle fois à la Coupe du monde 2026.

ABDUL LATIF, Polewali Mandar, Indonésie / AFP

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Sur le balcon de sa maison peinte aux couleurs de l'Argentine, sur l'île indonésienne de Sulawesi, Muhammad Yusuf, supporter inconditionnel de Lionel Messi et de l'Albiceleste, brandit une réplique du trophée de la Coupe du monde, devant des centaines de voisins.

Alors que la Coupe du monde a débuté jeudi au Mexique, ce pêcheur de 54 ans, originaire d'un petit village de Polewali Mandar (Sulawesi occidental), va soutenir l'Argentine, championne du monde en titre, dont il est un fervent supporter depuis les années 80. Il confie:

«J'aime l'équipe d'Argentine depuis l'époque de Maradona, et maintenant, nous avons Messi»

carte: watson

Une maison devenue une attraction locale

Dans cet archipel indonésien passionné de football, Muhammad Yusuf affiche une passion débordante: en plus de sa maison, les galets de sa cour, mais aussi la clôture, sont peints aux couleurs blanc et bleu ciel de l'Argentine.

Des posters de Lionel Messi et le maillot de l'équipe d'Argentine ornent tous les recoins de son domicile, pourtant situé à 15 000km de Buenos Aires.

Une autre réplique géante du trophée doré, bien plus imposante que celle qu'il tient à la main, trône en bonne place dans la cour de sa maison, attirant des visiteurs venus des villages voisins.

Pour le match d'ouverture du Mondial disputé au Mexique, Canada et Etats-Unis, le Mexique a battu l'Afrique du Sud (2-0) jeudi au stade Azteca de Mexico. L'Argentine fera son entrée dans la compétition le 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J), avant de croiser l'Autriche puis la Jordanie.

Lionel Messi, souffrant un temps de «fatigue musculaire», sera bien présent. Il a rejoué mardi et a marqué sur penalty lors de la victoire contre l'Islande (3-0), pour l'ultime match de préparation.

La maison de Muhammad Yusuf fait le bonheur du voisinage. Image: IRWAN ABDUL LATIF / AFPTV / AFP

L'espoir d'un dernier titre

L'amour de Muhammad Yusuf pour Lionel Messi est profond et partagé par les membres de sa famille: son petit-fils de trois ans a ainsi été baptisé Muhammad Messi. Le garçon est né le jour où l'Argentine a battu le Mexique (2-0) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Cette année-là, Muhammad Yusuf avait fait le buzz en Indonésie pour avoir parcouru à pied les six kilomètres séparant son domicile de celui de son petit-fils nouveau-né, honorant ainsi une promesse qu'il avait conditionnée à la victoire finale de l'Argentine.

Cette année, Muhammad Yusuf prévoit de regarder tous les matchs de l'Argentine lors de ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de l'ex-star de Barcelone, avec un dernier rêve pour son idole:

«J'espère que Messi pourra être à nouveau champion du monde»

Eliminée cette année au 4ᵉ tour qualificatif, l'Indonésie tentait de participer au tournoi mondial pour la première fois depuis 1938, quand elle avait pris part à la Coupe du monde en France, sous l'appellation d'Indes orientales néerlandaises.