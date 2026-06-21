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CdM 2026: l’Iran autorisé à arriver en avance aux Etats-Unis

KEYPIX - Iran&#039;s Ramin Rezaeian (23) celebrates with his teammates after scoring a goal during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angele ...
L'Iran devrait pouvoir arriver en avance aux Etats-Unis pour son match contre l'Egypte.image: Keystone

Bonne nouvelle pour l'équipe d'Iran

La sélection iranienne devrait pouvoir arriver deux jours plus tôt aux Etats-Unis, avant son dernier match de groupe prévu le 26 juin.
21.06.2026, 06:2821.06.2026, 06:28

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei, qui s'est de nouveau insurgé samedi du traitement de l'administration américaine avant d'affronter la Belgique, a toutefois annoncé que son équipe devrait pouvoir arriver en avance pour son troisième match à Seattle, le 26 juin prochain contre l'Egypte.

Le technicien a expliqué lors d'une conférence de presse à Los Angeles que l'Iran pourrait a priori arriver à sa convenance, soit deux jours plus tôt au lieu d'un jour comme cela a été le cas pour leurs deux premières rencontres.

Exploit de Curaçao, qui résiste à l'Equateur

Après un nul inaugural décevant contre la Nouvelle-Zélande (2-2), les Iraniens sont revenus à Los Angeles pour affronter la Belgique dimanche à 21h, leurs espoirs de qualification intacts.

L'équipe, qui s'est en dernière minute rabattue sur la ville mexicaine de Tijuana pour installer son camp de base, n'a pas reçu de visas américains pour une douzaine de membres de son encadrement et se plaint d'allers-retours transfrontaliers difficiles.

Cruelle défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

M. Ghalenoei a encore expliqué que la Fifa l'avait prévenu vendredi à la mi-journée d'un possible départ dans la soirée pour Los Angeles, qui ne s'est pas produit. «Ça nous affecte mentalement. Je sais que la Fifa fait de son mieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils réussissent», a-t-il regretté, ajoutant avoir dû écourter leur entraînement samedi en vue du déplacement.

Alors que sa fédération avait dit jeudi avoir déposé un recours auprès de la Fifa, le sélectionneur a assuré l'inverse, tout en continuant de se plaindre du manque d'équité sportive.

(afp/roc)

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