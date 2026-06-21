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Coupe du Monde 2026: Défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

Ivory Coast&#039;s Wilfried Singo (5) shields the ball from Germany&#039;s Kai Havertz (7) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026 ...
Le match s'est déroulé samedi à Toronto, au Canada.Keystone

Cruelle défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

Bousculée par l'équipe africaine, la Manschaft a marqué le 2-1 dans les arrêts de jeu.
21.06.2026, 00:0621.06.2026, 00:17

L'Allemagne a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1, samedi à Toronto. L'attaquant de Stuttgart Deniz Undav, entré à l'heure de jeu, s'est fait l'auteur d'un doublé pour renverse le match et offrir la qualification pour les 16es de finale du Mondial à la «Mannschaft».

D'où vient la «chatte à Dédé»?

Deniz Undav est le héros inattendu dont avait besoin l'Allemagne! Menée 1-0 jusqu'à la 68e, la Mannschaft a renversé la Côte d'Ivoire grâce à un doublé de l'attaquant de Stuttgart (68e et 90e+4), lancé à l'heure de jeu par un Julian Nagelsmann qui pourra se satisfaire d'avoir réalisé un coaching gagnant.Tout n'avait en effet pas commencé de la bonne manière pour les Allemands.

Dominée lors de la première demi-heure, la Côte d'Ivoire a profité de la coupure due à la pause publicitaire pour revenir avec un tout autre visage. La «pause fraîcheur» s'est alors transformée en douche froide pour l'Allemagne, qui a encaissé l'ouverture du score de Franck Kessié quelques instants après son retour sur le terrain (30e).

L'Allemagne de l'éternel Manuel Neuer, qui est devenu samedi le gardien le plus capé en Coupe du monde (21 matches, dépassant Hugo Lloris) s'était pourtant créé les meilleures occasions jusqu'ici. Kai Havertz avait forcé le gardien des Eléphants Yahia Fofana à la parade sur une tête dangereuse (10e), avant qu'Aleksandar Pavlovic ne se voie refuser un but pour une faute sur le portier adverse (21e).

Le Brésil provoque la première élimination du Mondial

Coaching gagnant de NagelsmannMais à force de pousser face à des Eléphants prudents, misant sur leur vitesse de percussion en contre, les hommes de Julian Nagelsmann ont fini par faire sauter le verrou.

Ceci grâce à un coaching gagnant de l'ancien entraîneur du Bayern, qui a lancé Nadiem Amiri et Deniz Undav à la 60e, avant que ce dernier n'égalise... huit minutes plus tard sur un service parfait... d'Amiri! L'attaquant de 29 ans inscrivait ainsi son huitième but en 11 sélections seulement.

Dans les arrêts de jeu et après plusieurs grosses occasions de chaque côté, Undav a encore frappé, offrant à l'Allemagne un succès synonyme de qualification pour la pahse finale, après les échecs de 2018 et 2022 (élimination en poules).

L'épilogue de ce groupe E aura lieu jeudi; l'Allemagne affrontera l'Equateur au MetLife Stadium, alors que la Côte d'Ivoire tentera de se qualifier pour la première fois en phase finale d'un Mondial, face à Curaçao à Philadelphie. (ats)

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