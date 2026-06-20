Lula s'est ouvertement moqué du rôle de Neymar à la Coupe du monde. image: getty

Le président du Brésil se paye Neymar

Le chef de l’Etat brésilien s’est moqué de la star de la Seleçao vendredi lors d’une cérémonie dans un hôpital de Belo Horizonte.

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Le président brésilien Lula a déclaré vendredi que Neymar était en «télétravail» à la Coupe du monde, où il n'a pas encore joué car il se remet d'une blessure au mollet.

«Neymar? Il ne joue même pas!», a d'abord lâché Luiz Inacio Lula da Silva, quand un jeune garçon a cité le nom de l'ancien attaquant du Paris SG et du FC Barcelone.

«Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé (en équipe nationale) pour faire du télétravail», a ajouté le chef de l'Etat, lors d'une cérémonie dans un hôpital à Belo Horizonte (sud-est).

Le joueur de 34 ans était forfait pour le match contre Haïti dans la nuit de vendredi à samedi à Philadelphie. Il est resté au camp de base des Brésiliens, dans le New Jersey.

Lors des débuts décevants des quintuples champions du monde, le 13 juin face au Maroc (1-1), il n'était pas sur la feuille de match mais avait suivi la rencontre avec ses coéquipiers sur le banc des remplaçants.

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Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 réalisations) s'est entraîné mercredi pour la première fois sur le terrain avec ses coéquipiers, après avoir subi il y a un mois une blessure musculaire au mollet droit avec son club de Santos.

«Ney» n'a plus porté le maillot du Brésil depuis octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou.

Mercredi, Lula avait déjà plaisanté au sujet de la Coupe du monde, affirmant qu'il pensait «recruter» la star argentine Lionel Messi pour améliorer le rendement offensif du Brésil.

(afp/roc)