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Coupe du monde 2026: le président du Brésil se paye Neymar

Le président du Brésil se paye Neymar
Lula s'est ouvertement moqué du rôle de Neymar à la Coupe du monde.image: getty

Le président du Brésil se paye Neymar

Le chef de l’Etat brésilien s’est moqué de la star de la Seleçao vendredi lors d’une cérémonie dans un hôpital de Belo Horizonte.
20.06.2026, 06:4220.06.2026, 07:26

Le président brésilien Lula a déclaré vendredi que Neymar était en «télétravail» à la Coupe du monde, où il n'a pas encore joué car il se remet d'une blessure au mollet.

«Neymar? Il ne joue même pas!», a d'abord lâché Luiz Inacio Lula da Silva, quand un jeune garçon a cité le nom de l'ancien attaquant du Paris SG et du FC Barcelone.

Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

«Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé (en équipe nationale) pour faire du télétravail», a ajouté le chef de l'Etat, lors d'une cérémonie dans un hôpital à Belo Horizonte (sud-est).

Le joueur de 34 ans était forfait pour le match contre Haïti dans la nuit de vendredi à samedi à Philadelphie. Il est resté au camp de base des Brésiliens, dans le New Jersey.

Lors des débuts décevants des quintuples champions du monde, le 13 juin face au Maroc (1-1), il n'était pas sur la feuille de match mais avait suivi la rencontre avec ses coéquipiers sur le banc des remplaçants.

Le résumé du match contre Haïti ⬇️

Le Brésil provoque la première élimination du Mondial

Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 réalisations) s'est entraîné mercredi pour la première fois sur le terrain avec ses coéquipiers, après avoir subi il y a un mois une blessure musculaire au mollet droit avec son club de Santos.

«Ney» n'a plus porté le maillot du Brésil depuis octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou.

Mercredi, Lula avait déjà plaisanté au sujet de la Coupe du monde, affirmant qu'il pensait «recruter» la star argentine Lionel Messi pour améliorer le rendement offensif du Brésil.

(afp/roc)

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Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Dans cette Coupe du monde, les directeurs de jeu portent désormais leur nom au dos de leur maillot, comme les joueurs. Une innovation bien sentie.
Il y a plusieurs innovations concernant les arbitres dans cette Coupe du monde. La plus spectaculaire – et visible – est certainement la petite caméra qu'ils portent au-dessus de l'oreille et qui permet aux téléspectateurs de voir des plans au cœur des actions, quand celles-ci sont remontrées. Cela amène une plus-value intéressante.
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