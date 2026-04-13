Mbappé a été blessé lors du match nul contre Gérone vendredi. Image: Anadolu

Cette action a fait très mal à Kylian Mbappé

Le buteur du Real Madrid n'a pas pu s'entraîner comme il le souhaitait dimanche après un violent coup de coude reçu contre Gérone.

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«Kylian Mbappé, qui a reçu des points de suture au-dessus de l'arcade sourcilière droite après le match contre Gérone vendredi, n'a pas pu s'entraîner sur le terrain en raison des douleurs occasionnées et par précaution», écrit le Real Madrid sur son site internet.

L'attaquant français avait terminé la rencontre avec le haut de l'arcade droite en sang après un coup de coude du défenseur de Gérone Vitor Reis dans la surface, jugé involontaire par l'arbitre.

Le coup de coude en vidéo: Vidéo: twitter

Une situation ayant provoqué la colère de l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa, qui s'estime lésé par l'arbitrage:

«Pour moi c'est un penalty clair, ici ou sur la Lune. Cela fait une situation de plus. Personne ne comprend quand intervient la VAR et quand elle n'intervient pas. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres»

Mbappé, meilleur buteur de la Maison Blanche avec 39 réalisations toutes compétitions confondues, a montré l'ampleur de son entaille à ses 131 millions d'abonnés sur Instagram dimanche, sans autre message.

Image: Instagram

Sa présence mercredi à Munich pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern (défaite 2-1 à l'aller) n'est cependant pas menacée, assure à l'AFP une source au sein du club madrilène.

De son côté, le Bayern Munich s'est imposé 5 à 0 samedi sur la pelouse de Sankt Pauli à Hambourg. Un succès qui lui permet d'améliorer le record du buts inscrits en une saison de Bundesliga et se rapprocher d'un 35e titre de champion, puisque les Bavarois comptent désormais 12 points d'avance sur le Borussia Dortmund à cinq journées de la fin.

(jcz/afp)