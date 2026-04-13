ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Kylian Mbappé amoché et absent de l'entraînement

MADRID, SPAIN - APRIL 10: (EDITORS NOTE: Image depicts graphic content) Kylian Mbappe of Real Madrid gets injured during the La Liga Week 31 match between Real Madrid and Girona at Santiago Bernabeu S ...
Mbappé a été blessé lors du match nul contre Gérone vendredi.Image: Anadolu

Cette action a fait très mal à Kylian Mbappé

Le buteur du Real Madrid n'a pas pu s'entraîner comme il le souhaitait dimanche après un violent coup de coude reçu contre Gérone.
13.04.2026, 09:2813.04.2026, 09:28

«Kylian Mbappé, qui a reçu des points de suture au-dessus de l'arcade sourcilière droite après le match contre Gérone vendredi, n'a pas pu s'entraîner sur le terrain en raison des douleurs occasionnées et par précaution», écrit le Real Madrid sur son site internet.

L'attaquant français avait terminé la rencontre avec le haut de l'arcade droite en sang après un coup de coude du défenseur de Gérone Vitor Reis dans la surface, jugé involontaire par l'arbitre.

Le coup de coude en vidéo:

Vidéo: twitter

Une situation ayant provoqué la colère de l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa, qui s'estime lésé par l'arbitrage:

«Pour moi c'est un penalty clair, ici ou sur la Lune. Cela fait une situation de plus. Personne ne comprend quand intervient la VAR et quand elle n'intervient pas. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres»

Mbappé, meilleur buteur de la Maison Blanche avec 39 réalisations toutes compétitions confondues, a montré l'ampleur de son entaille à ses 131 millions d'abonnés sur Instagram dimanche, sans autre message.

Image
Image: Instagram

Sa présence mercredi à Munich pour le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern (défaite 2-1 à l'aller) n'est cependant pas menacée, assure à l'AFP une source au sein du club madrilène.

De son côté, le Bayern Munich s'est imposé 5 à 0 samedi sur la pelouse de Sankt Pauli à Hambourg. Un succès qui lui permet d'améliorer le record du buts inscrits en une saison de Bundesliga et se rapprocher d'un 35e titre de champion, puisque les Bavarois comptent désormais 12 points d'avance sur le Borussia Dortmund à cinq journées de la fin.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi
Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi
«On bidouillait»: Il a vécu toutes les Patrouilles des glaciers, il raconte
«On bidouillait»: Il a vécu toutes les Patrouilles des glaciers, il raconte
de Christian Despont
Cinq choses à savoir sur le coup de théâtre en Bundesliga
Cinq choses à savoir sur le coup de théâtre en Bundesliga
de Julien Caloz
«Si tu privilégies la sécurité, c'est fini»: ce crack suisse arrête
«Si tu privilégies la sécurité, c'est fini»: ce crack suisse arrête
de Claudio Zanini
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
Petite révolution en Ligue des champions
Petite révolution en Ligue des champions
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
1
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
de Marine Brunner
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
de Nik Dömer
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
de Romuald Cachod
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
de Ralf Meile
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
de Christophe Belleudi
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
de Klaus Zaugg
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
de Benjamin Zurmühl
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
de Ralf Meile
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
de Angelo Kunz
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
de Romuald Cachod
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
de Yoann Graber
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
de Romuald Cachod
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
de Yoann Graber
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
de Ralf Meile
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
3
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
de Christian Hollmann
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
1
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
de Yoann Graber
Servette domine un classement révélateur en Super League
Servette domine un classement révélateur en Super League
de Sarah Leupi
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
de Yoann Graber
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
1
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Face aux drones russes, l'Ukraine lance une défense aérienne privée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La machine à faire la glace la plus cool du monde a une histoire folle
Le Utah Mammoth, en NHL, a inauguré une nouvelle Zamboni très spéciale et remarquée cette semaine. Cette nouvelle star a pourtant failli finir aux oubliettes.
Le Utah Mammoth, qui dispute sa deuxième saison de NHL après son déménagement depuis l’Arizona (ex-Arizona Coyotes), est sur le point de se qualifier pour les play-offs pour la première fois de son histoire.
L’article