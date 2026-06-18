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Voici le stade démesuré dans lequel la Suisse défie la Bosnie

INGLEWOOD, - JUNE 11: World Cup 2026 preview Los Angeles Stadium during the World Cup Preview Los Angeles at the Los Angeles Stadium on June 11, 2026 in Inglewood (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Ge ...
Le SoFi Stadium est le plus grand stade jamais construit de la NFL. Il a coûté plus de 5 milliards de dollars.Getty Images Europe

Voici le stade démesuré dans lequel la Suisse défie la Bosnie

Contre la Bosnie ce jeudi, la Nati jouera à Los Angeles dans l'un des stades les plus fous jamais construits. On vous dresse le portrait de cette incroyable arène.
18.06.2026, 16:5218.06.2026, 16:52
Margaux Habert
Margaux Habert

Bienvenue au SoFi Stadium, à Inglewood, dans l'agglomération de Los Angeles. Ou plutôt au «Los Angeles Stadium», comme la Fifa l'appelle pendant la Coupe du monde afin de mettre un coup de Tipp-Ex sur toute référence commerciale.

Car oui, même un géant de la finance qui paie une fortune (30 millions de dollars par an) pour voir son nom collé sur le bâtiment doit temporairement s'effacer devant les règles du football mondial. Et quel bâtiment.

@losangelesfwc26 Los Angeles Stadium🤩 The perfect venue to host FIFA World Cup 2026™️ #wearelosangeles #fifaworldcup #losangeles26 ♬ resonance - batsmoocher

Vu de l'extérieur, le SoFi Stadium ressemble à un vaisseau spatial posé au milieu de la Californie. De l'intérieur, il donne l'impression qu'un architecte a laissé ses pensées intrusives gagner pour voir ce qui se passerait si l'on supprimait toute notion de budget.

Le plus cher du monde

Avec ses quelque 70 000 places en configuration standard, extensibles jusqu'à près de 100 000 spectateurs pour certains événements, il s'agit du plus grand stade de la NFL.

Mais ce qui impressionne le plus n'est pas forcément sa taille. C'est son prix. Le SoFi Stadium a coûté environ 5,5 milliards de dollars. Oui, milliards. Un montant qui en fait le stade le plus cher jamais construit sur la planète.

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L'enceinte est le domicile des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers, deux franchises de NFL. Elle a déjà accueilli un Super Bowl, des finales universitaires, WrestleMania, des concerts géants et s'apprête à recevoir plusieurs rencontres du Mondial 2026, dont ce Suisse-Bosnie.

Même la FIFA a dû bricoler

Petite ironie, le stade, inauguré en 2020 après quatre ans de travaux, a beau être ultra moderne, il n'était au départ pas parfaitement adapté au football. Enfin au «soccer». Le terrain avait été conçu avant tout pour le football américain.

FILE - This is a general view of the interior of SoFi Stadium from an elevated position during Super Bowl 56 football game between the Los Angeles Rams and the Cincinnati Bengals on Sunday, Feb. 13, 2 ...
L'intérieur du SoFi Stadium lors du Super Bowl 56, le dimanche 13 février 2022.Keystone

Au sein de la Fifa, certaines voix estimaient que l'espace disponible était trop étroit pour répondre idéalement aux exigences d’une Coupe du monde. Des sièges ont alors dû être retirés et une pelouse naturelle installée spécialement pour la compétition.

Ainsi, même un stade qui a coûté la modique somme de 5,5 milliards de dollars a dû subir quelques retouches avant d'accueillir la compétition.

Bienvenue à bord du vaisseau spatial

Si le SoFi Stadium impressionne par sa taille et son prix, ses caractéristiques techniques sont tout aussi délirantes. D'abord, il possède un immense toit translucide qui recouvre non seulement le stade, mais aussi une partie des espaces publics autour de l'enceinte. Sa particularité, c’est qu’il ne s'agit pas d'un stade fermé. Les côtés restent largement ouverts afin de laisser circuler l'air californien tout en protégeant les spectateurs du soleil et des (quelques) intempéries.

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Ensuite, il y a ce qui est devenu l'une de ses signatures. Oculus, c’est son nom, un écran vidéo géant suspendu en forme d'anneau ovale, long de près de 120 mètres. Visible depuis pratiquement tous les sièges, il est considéré comme l'un des plus grands dispositifs vidéo 4K jamais installés dans une enceinte sportive.

Comme si cela ne suffisait pas, les architectes ont également dû composer avec la proximité de l'aéroport international de Los Angeles. Pour éviter que le stade ne dépasse certaines hauteurs réglementaires, une partie de la structure a été construite en contrebas du niveau du sol. Lorsqu'on arrive sur place, l'enceinte paraît presque surgir de terre.

@sportsseriously In 24 hours SoFi Stadium will be packed with fans as the United States and Paraguay begin their World Cup journeys. But for now — things are quiet. #worldcup #usmnt #paraguay #losangeles #sofi ♬ original sound - Sports Seriously

Et puis, goût local pour les projets XXL oblige, le complexe comprend des espaces de divertissement, des commerces, des zones de restauration, des studios de production et même… un lac artificiel. Lorsqu'on dispose de 5,5 milliards de dollars, pourquoi s'arrêter à un simple stade de football quand on peut y ajouter un lac?

Un spectacle qui coûte cher

Pour les supporters suisses présents à Los Angeles, l'expérience promet d'être mémorable. Mais elle risque aussi de faire très mal au portemonnaie. Les prix pratiqués autour de cette Coupe du monde atteignent parfois des sommets. La politique tarifaire dynamique de la Fifa a déjà suscité de nombreuses critiques aux Etats-Unis, certains billets ayant atteint des montants vertigineux pour les affiches les plus demandées.

Et une fois à l'intérieur du stade, comme l’écrit lematin.ch, mieux vaut éviter de convertir les prix en francs suisses. Selon plusieurs relevés effectués par les sites playerstime.com, et fourfourtwo.com, le SoFi Stadium figure parmi les enceintes où la bière est la plus chère de toute la Coupe du monde.

Tableau par fourfourtwo.com

Image
Image: fourfourtwo.com

Reste que pour les joueurs de Murat Yakin, le décor sera exceptionnel. Ce jeudi, la Suisse disputera donc son deuxième match du tournoi dans un stade qui ressemble davantage à une attraction futuriste qu'à une enceinte sportive traditionnelle façon vieille Pontaise essoufflée.

Un stade tellement gigantesque, tellement cher et tellement américain qu'il paraît parfois sorti d'un film de science-fiction. Il ne manque plus qu'une chose pour rendre la soirée encore plus hollywoodienne: David Lemos hurlant «GOAAAL» plus souvent que le commentateur bosnien, et une victoire de la Nati. On croise les doigts.

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