Noah Okafor joue peu, mais bien.

Les 6 prochains mois seront cruciaux pour le sniper suisse du Milan AC

Noah Okafor n'a pas joué lors du dernier Euro avec la Nati. Il a retrouvé le banc à son retour en club, dans les rangs du Milan AC. Mais l'ailier suisse séduit les fans milanais, qui veulent le voir dans la peau d'un titulaire.

Une entrée à la 85e et pan: une reprise pure et clinique d'un centre venu des pieds de Yunus Musah, pour égaliser face au Torino (2-2) dans les arrêts de jeu. L'attaquant suisse du Milan AC, Noah Okafor, a même hérité du titre de meilleur joueur du match samedi, lors de cette première journée de Serie A.

La belle réussite de Noah Okafor face à Torino

Laissé sur la touche durant tout l'Euro par Murat Yakin, il s'est également vu signifier sa place sur le banc pour lancer sa saison en club. Noah Okafor n'est pas demeuré longtemps muet. Une courte apparition et un but, et les Rossoneri ont rugi dans les travées de San Siro. Sa brève apparition a été si appréciée que des critiques ont fusé sur les choix du coach Paolo Fonseca, le successeur de Stefano Pioli.

La presse s'interroge et les supporters réclament la titularisation de l'attaquant suisse. «Je le veux titulaire contre Parme et la Lazio de Rome», clamait un internaute sur X.

A la place de Jovic

Les fans ont (quasi) demandé des comptes au coach Paulo Fonseca, insistant sur le choix discutable de titulariser Luka Jovic (qui n'est pas en odeur de sainteté dans les tribunes de San Siro) et de laisser Noah Okafor sur la touche. Car le natif de Binningen (BL) possède un potentiel qui est grandement apprécié par les fans milanais.

Et pour cette saison 2024/2025, les observateurs s'accordent à dire que c'est une année charnière pour Noah Okafor, celle qui lui permettra de franchir un palier et endosser un rôle important dans l'effectif de Paolo Fonseca.

Mais Okafor a besoin de jouer pour emmagasiner de la confiance, histoire de faire valoir son dynamisme dans le onze lombard.

Pour ce faire, plusieurs solutions pourraient être empoignées par le coach. La première serait de reléguer Rafael Leão sur le banc. Mais le Portugais est un ailier gauche, tout comme Noah Okafor, et est l'une des pièces maîtresse de l'équipe milanaise.

En soutien de Morata?

Mais à Milan, si Leão semble inamovible, un autre club pourrait redistribuer les cartes. Le Barça, après avoir essuyé le refus de la pépite espagnole Nico Williams, veut enrôler Rafael Leão. Néanmoins, un hic financier pourrait refroidir les dirigeants catalans: le club transalpin demande un chèque entre 90 et 100 millions d'euros pour céder leur joueur, selon les infos de RMC.

L'affaire n'est de loin pas concrétisée, alors qu'il reste neuf jours avant la fermeture du mercato estival.

Noah Okafor, en match de préparation cet été.

Il reste d'autres options à explorer: la plus plausible est de se passer de Jovic, lui qui épaule Alvaro Morata, soit convaincre Fonseca d'évoluer avec deux attaquants. Une idée qui plaît à la Gazzetta dello sport. Si Milan évolue avec deux atouts offensifs, Okafor peut se révéler très percutant dans la peau de deuxième attaquant. Sur le côté, comme l'affirmait lors du dernier Euro Murat Yakin, Okafor est excellent – un poste qui n'est toutefois pas une priorité pour le sélectionneur national, qui mise sur un attaquant de pointe.

Un joker de luxe?

Heureusement, le dispositif est différent chez les Rossoneri. Si Okafor n'a été titularisé qu'à six reprises en Serie A, l'attaquant helvétique a marqué 7 buts, dont 6 en tant que remplaçant. Un vrai «sniper» quand il s'agit de scorer en sortie de banc, comme en atteste son but à la 93e contre l'Udinese, le 20 janvier, ou encore face à la Lazio, en trouvant la faille à la 88e, le 1er mars. Des réalisations qui ont permis au Milan AC d'arracher à plusieurs reprises la totalité de l'enjeu en fin de match.

Okafor sait être décisif quand il entre en jeu.

Souvent cantonné à un rôle de remplaçant, depuis sa signature en juillet 2023 dans le club rouge et noir, Okafor a passé une première saison à trouver ses marques dans un grand club, profitant au passage de se muer en sauveur à plusieurs reprises. Cette saison, il est temps de se montrer plus régulier. La Gazetta dello Sport écrivait même que les six prochains mois façonneront l'avenir de l'ancien joueur du FC Bâle et des Red Bull Salzbourg.

Un futur qui pourrait lui dégager une place de joker de luxe. Un rôle dans lequel plusieurs supporters verraient bien le numéro 17 des Rossoneri.

Son but face au Toro, samedi 17 août, donne du crédit à cette idée. Mais dans la presse italienne, cette première performance répond surtout à un point d'interrogation:

«Au terme d'une folle soirée, une nette impression demeure que Noah Okafor est bien meilleur que la saison dernière» La Gazzetta dello Sport

Une nouvelle ère Okafor pourrait démarrer tout soudain et éclabousser le championnat italien. Cette fois-ci, Murat Yakin pourrait ne pas être insensible.