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Football: voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune

Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi

Le club rhénan n'a pas pu se déplacer dans l'Oberland bernois en raison d'un incendie qui a détruit du matériel indispensable au club.
13.04.2026, 05:3113.04.2026, 05:31

Vendredi soir, un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques de Bâle. Deux employés du FCB ont remarqué le feu peu après 21 heures, alors qu’ils s’entraînaient dans la salle de fitness attenante, a indiqué le club à «watson». Au moment où l’alarme incendie s’est déclenchée, ils ont immédiatement alerté les pompiers, évitant ainsi une situation encore plus grave.

Malgré leur réactivité, les dégâts sont considérables: les catacombes du stade, le vestiaire de l’équipe à domicile, ainsi que la zone de physiothérapie, la salle de fitness et les bureaux de la direction ont été détruits. Du matériel des joueurs, des ordinateurs portables et divers équipements techniques ont également été perdus. Face à cette situation, le FC Bâle a demandé le report de son match à l’extérieur prévu ce samedi soir à Thoune. La Swiss Football League a accepté et reprogrammé la rencontre au samedi 18 avril à 20h30.

«Le principal problème, ce sont les chaussures»

Cette décision a suscité l’incompréhension chez certains supporters, qui peinaient à comprendre pourquoi les Bâlois n’avaient pas pu disputer la rencontre, pourtant prévue à l’extérieur. Le responsable médias Simon Walter a expliqué à Blue:

«Les dégâts sont importants, tout est noirci par la suie à l’endroit où l’incendie s’est déclaré. L’ensemble du matériel des joueurs, de l’entraînement et du staff a été perdu. Dans ces conditions, il était impossible de préparer le match correctement.»

Parmi les pertes, toutes les chaussures (principales comme de rechange) des joueurs ont notamment été détruites. Un manque de matériel impossible à combler en si peu de temps. «Le principal problème, ce sont les chaussures», souligne Simon Walter, avant d’ajouter:

«Elles doivent être faites sur mesure et chaque joueur a ses propres modèles. On ne peut pas simplement aller en magasin et en acheter de nouvelles»

Le FC Bâle doit désormais repartir de zéro en matière d’équipement, qu’il s’agisse du matériel nécessaire aux entraînements ou aux matches. Au-delà des chaussures et des maillots, l’incendie a également touché les secteurs de la physiothérapie, de la préparation physique et de la médecine. «Nous n’avions même plus de ballons, raconte le directeur sportif Daniel Stucki. Nous avons dû solliciter d’autres clubs pour récupérer des ballons homologués Super League. »

Quant à l’origine du sinistre, elle reste encore floue. Simon Walter et Daniel Stucki évoquent toutefois la piste d’un défaut technique dans la zone du sauna. Le directeur sportif de 44 ans estime déjà les dégâts à plusieurs millions, même si leur ampleur exacte reste à déterminer.

Une haie d'honneur contre YB?

Le FC Thoune est toujours leader de Super League. «Notre plus grand espoir est de remporter le titre à l'extérieur, face à Bâle ou Sion», confient les supporters. Cela signifierait que le premier match des Thounois à domicile après le sacre aurait lieu le 14 mai contre YB. Leurs rivaux cantonaux devraient alors former une haie d'honneur pour la remise du trophée. Ce scénario rêvé pour les fans de Thoune reste envisageable malgré le report de ce match.
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Image: TXT

Une véritable course contre la montre s’engage désormais pour le club rhénan. Si un match à l’extérieur pourrait redevenir envisageable dans les prochains jours, la réception du FC Saint-Gall, prévue dans deux semaines, pose davantage de problèmes. Stucki juge peu probable que le vestiaire soit opérationnel d’ici là, notamment en raison de la suie hautement toxique, qui nécessite un nettoyage spécialisé. De son côté, Walter se montre un peu plus optimiste concernant le vestiaire visiteurs:

«Nous pensons pouvoir le remettre en état à temps. Mais le secteur réservé à l’équipe à domicile est, lui, détruit»

Le club est donc à la recherche de solutions pour pouvoir accueillir à nouveau des matches à domicile dans les plus brefs délais. Parmi les pistes envisagées: voir Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers se changer dans un autre lieu.

Les entraînements devraient en revanche se poursuivre sans interruption. Le FCB peut s’appuyer sur les installations de son campus, fondé en 2010 par l’ancienne présidente du club Gigi Oeri. Reste à savoir combien de temps le champion en titre mettra à se remettre de cet incendie. «L’enquête est en cours et permettra de déterminer l’ampleur réelle des dégâts», explique Simon Walter.

(nih/jcz)

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