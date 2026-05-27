bien ensoleillé27°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Mondial de hockey 2026: la Suisse a tout pour être sacrée

Patrick Fischer (en médaillon) avait confié une mission très précise à son ancien adjoint et successeur, Jan Cadieux.
Patrick Fischer (en médaillon) avait confié une mission très précise à son ancien adjoint et successeur, Jan Cadieux.Image: keystone/watson

Le pari osé de l'ex-coach peut offrir à la Nati son premier titre mondial

Le 6 février 2026, Patrick Fischer, encore coach de la Nati, a confié une mission aussi audacieuse que cruciale à son adjoint Jan Cadieux. Un tournant pour cette équipe qui affronte la Suède en quarts de finale du Mondial, ce jeudi (20h20).
27.05.2026, 18:5927.05.2026, 18:59
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le 28 décembre 2025, Jan Cadieux, champion suisse en 2023 avec Genève-Servette et vainqueur de la Ligue des champions en 2024, est limogé par les Aigles. Le sélectionneur national Patrick Fischer l’intègre alors à son staff technique. Le 6 février 2026, les Suisses s’inclinent 0-1 aux tirs au but contre la Finlande à Langnau. Une défaite qui déclenche une évolution susceptible de mener au premier titre mondial.

Patrick Fischer confie alors à Jan Cadieux la mission de réinventer le jeu dans la zone offensive. Il se trouve toutefois qu’au hockey sur glace, on ne peut pas réinventer le jeu. En revanche, on peut trouver des moyens et des solutions pour l’optimiser.

Le coach Jan Cadieux brandit le troph
Jan Cadieux a offert à Genève-Servette le premier titre national de son histoire, en 2023.Image: keystone

Comme à son habitude, Jan Cadieux s’est attelé au travail de détail. Il fait partie des rares entraîneurs capables de démonter un jeu pièce par pièce, d’examiner chaque élément, puis de reconstruire l’ensemble. Le résultat de son travail est essentiellement un «positionless hockey», un hockey sans positions fixes, qu’aucune équipe n’a appliqué avec une telle constance dans un Mondial comme les Suisses lors des sept matchs de phase de groupes.

Le principe de base du système développé par Jan Cadieux, expliqué de manière très simplifiée, est le suivant: les cinq joueurs cherchent une position «dangereuse» dans la zone adverse. Pas de replis stériles dans les coins, pas de circulation inutile le long de la ligne bleue. Toute l’intention, toute la réflexion sont tournées vers la conclusion des actions, vers l’obsession du but. Dans la philosophie de jeu suisse, le centre est désigné comme «the Brain» («le cerveau»).

La progression de la Nati durant les phases de groupes des derniers Mondiaux est impressionnante.

  • 2024: 7 matchs, 17 points, 29-12 comme différence de buts. Finaliste.
  • 2025: 7 matchs, 19 points, 34-9 comme différence de buts. Finaliste.
  • 2026: 7 matchs, 21 points, 39-7 comme différence de buts. Parcours en cours.

Cette évolution vers le «hockey sans positions fixes» est une tendance qui s’impose aussi de plus en plus en NHL. Nous l’avons observée lors de la finale olympique entre les Etats-Unis et le Canada, elle est pratiquée lors des meilleures soirées dans notre championnat et a également marqué la finale entre Davos et Gottéron. Les défenseurs deviennent des attaquants, les attaquants des défenseurs. Au niveau mondial, Roman Josi surgit des profondeurs du jeu; en National League, c’est Yannick Rathgeb à Gottéron.

Switzerland&#039;s Roman Josi looks during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Switzerland and Hungary, at the Swiss Life Arena in Zurich, Swi ...
Roman Josi, exemple parfait de ce «hockey sans positions fixes».image: Keystone

Le «positionless hockey» est la version internationalement acceptable du «hockey de cour de récréation», et Patrick Fischer est un pionnier de cette évolution tactique: il a posé les bases du premier titre mondial. Son successeur Jan Cadieux a désormais poussé encore plus loin cette philosophie.

Si le monde du hockey était parfait, Patrick Fischer couronnerait à Zurich l’œuvre de toute une vie en mettant fin au cauchemar suédois – l'adversaire de la Nati en quarts de finale ce jeudi (20h20) – et en remportant le titre mondial. Mais le monde du hockey n’est pas parfait. Patrick Fischer a été écarté de son poste avant le Mondial. Ce qui pourrait, avec le recul, s’avérer être… un coup de chance.

Les planètes sont alignées

Lors de ce Mondial à Zurich, Patrick Fischer serait devenu, à titre individuel, plus grand, plus important que l’équipe elle-même. Non pas parce qu’il se serait lui-même considéré ainsi. Cela ne correspondrait absolument pas à sa personnalité. Mais parce qu’il aurait été perçu comme plus important par le public et les médias, puis poussé dans ce rôle: Patrick Fischer ici, Patrick Fischer là, Patrick Fischer devant, Patrick Fischer derrière, Patrick Fischer en haut, Patrick Fischer en bas. Précisément parce qu’il est un communicateur aussi charismatique, il n’aurait pas pu échapper à ce rôle.

Switzerland&#039;s head coach Patrick Fischer during the Euro Hockey Tour game between Switzerland and Finland, at the Swiss Life Arena in Zurich, Switzerland, Sunday, December 14, 2025. (KEYSTONE/And ...
Patrick Fischer a posé les bases de ce jeu offensif libéré de la Nati, qui lui réussit si bien dans ce Mondial.Image: keystone

Le fait que son départ n’aurait aucun impact négatif sur l’équipe se ressentait déjà nettement lors des trois derniers matchs de préparation en Suède. Le «choc de la séparation» a conduit le groupe à se resserrer davantage encore. Aussi pour couronner l’œuvre de toute une vie de Patrick Fischer dans le hockey.

Le passé dit une chose: la Suède est le cauchemar ultime. Mais le présent raconte autre chose: les Suédois, autrefois des titans invincibles du hockey – avec un système tactique très rigide – pour les Suisses, ne sont plus lors de ce Mondial que l’ombre de leurs plus belles années. D’une part, les Suédois ne sont plus vraiment les Suédois d’autrefois; d’autre part, les Suisses ne sont plus les Suisses qui perdaient tous les matchs décisifs contre eux.

Swedish players Sweden&#039;s Erik Brannstrom and Ivar Stenberg, from right, celebrate after their goal to 2:2, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B ...
Les Suédois se sont qualifiés à la raclette pour les quarts de finale. Image: KEYSTONE

Le hockey sur glace est un sport totalement imprévisible, disputé sur une surface glissante. Mais jamais les conditions n’ont été aussi favorables pour la Suisse. Peut-être même jamais elles ne le seront autant durant les cinquante prochaines années. Tout est réuni: l’expérience – un facteur essentiel –, le style de jeu, l’occupation des postes-clés, l’entraîneur, l’état d’esprit – aucune autre équipe ne semble autant investie d’une mission que la Suisse – et l’environnement. Jamais une équipe suisse n’a été portée de cette manière par son public lors d’un Mondial à Zurich. Comme le football au Brésil. Avec encore plus d’ambiance.

Pour résumer: si les Suisses ne balayent pas les Suédois jeudi sur leur route vers le titre mondial et ne transforment pas ce cauchemar en nuit de rêve, alors cela n’arrivera plus jamais. Il est temps d’écrire un troisième conte sportif: Gottéron champion pour la première fois, Thoune champion pour la première fois, la Suisse championne du monde pour la première fois.

Toujours dans ce Mondial👇

C’est quoi ce nouvel hymne de la Nati qui donne des frissons?

PS: Avec un peu de malice, on peut aussi dire que les Suisses se battent un peu pour Marco Bayer, l'ex-coach des ZSC Lions qui vient d'être engagé par Genève-Servette comme assistant pour la saison à venir. Si le sélectionneur suédois Sam Hallam – futur entraîneur principal à Genève – échoue pour la troisième fois en quart de finale d’une grande compétition, qui plus est contre la Suisse, alors sa réputation d’«entraîneur miracle» et son autorité pourraient en souffrir quelque peu.

Cela pourrait éventuellement augmenter les chances de son futur assistant Marco Bayer d’être promu entraîneur principal vers la fin décembre. Il a déjà prouvé avec les ZSC Lions qu’il pouvait être l’entraîneur d’urgence idéal.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
La Nati va défier son «pire cauchemar»
La Nati va défier son «pire cauchemar»
C’est quoi ce nouvel hymne de la Nati qui donne des frissons?
C’est quoi ce nouvel hymne de la Nati qui donne des frissons?
de Romuald Cachod
Les caméras dans le vestiaire à Fribourg créent la polémique
Les caméras dans le vestiaire à Fribourg créent la polémique
Le dernier match «pour beurre» de la Nati a un enjeu caché
Le dernier match «pour beurre» de la Nati a un enjeu caché
de Klaus Zaugg
La Nati risque de retrouver son pire cauchemar
La Nati risque de retrouver son pire cauchemar
de Klaus Zaugg
La Nati a réalisé un record hallucinant au Mondial
La Nati a réalisé un record hallucinant au Mondial
de Klaus Zaugg
Le vibrant hommage des stars du Canada à leur ami suisse
Le vibrant hommage des stars du Canada à leur ami suisse
de Marcel Kuchta
Ce Romand a su saisir sa chance dans un moment critique
Ce Romand a su saisir sa chance dans un moment critique
de Sascha fey, Zurich
La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse
La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le show offensif de la Nati appelle à la prudence
Le show offensif de la Nati appelle à la prudence
de Klaus Zaugg
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe lundi
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe lundi
de Bastien Trottet
Une question s’impose après le récital de la Nati
Une question s’impose après le récital de la Nati
de Klaus Zaugg
Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer
Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
de Niklas Helbling
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
3
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
de Klaus Zaugg
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
de Klaus Zaugg
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
de Adrian Bürgler
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
1
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Naomi Osaka fait une entrée remarquée à Roland-Garros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Un phénomène inattendu fait trembler les favoris à Roland-Garros
La forte chaleur sur le tournoi parisien, ces jours, modifie le jeu. De quoi créer des surprises dans les scores.
La chaleur inédite qui écrase Roland-Garros depuis dimanche contraint les joueurs à adapter leur jeu. La balle jaillit plus vite et rebondit plus haut, donnant lieu à des échanges surprenants.
L’article