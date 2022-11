Des fans Qataris dénoncent l'hypocrisie allemande

Lors du match entre l'Allemagne et l'Espagne dimanche, des supporters ont imité le geste de se couvrir la bouche de l'équipe allemande en montrant des affiches de Mesut Özil. Voici ce qui se cache derrière cette action.

A la suite du conflit avec la FIFA concernant l'interdiction du brassard «One Love», les joueurs de l'équipe nationale allemande avaient protesté par un geste symbolique lors de leur premier match de Coupe du monde contre le Japon. Ils s'étaient mis la main devant le visage sur la photo obligatoire avant le début du match, signifiant ainsi qu'on leur avait interdit de parler parce que la FIFA ne tolérait pas de déclarations ou de prises de position politiques.

Lors du deuxième match de l'Allemagne, des supporters qataris ont imité le geste.

Ils ont également montré des affiches de l'ancien joueur de l'équipe nationale allemande Mesut Özil. Pourquoi lui en particulier? On rappelle que l'ancien milieu de terrain du Real Madrid et d'Arsenal s'était retiré de l'équipe nationale après le Mondial 2018.

Pour le comprendre, il faut remonter un peu le cours de l'histoire et se souvenir qu'Özil, d'origine turque, avait provoqué des remous autour de la sélection allemande avant le tournoi russe il y a 4 ans, car il avait rencontré le dirigeant turc Erdogan à Londres et s'était fait photographier.

La photo controversée avec Erdogan à Londres: Gündogan, Özil, Erdogan et Cenk Tosun, qui jouait alors pour Everton (de gauche à droite).

En raison de la situation des droits de l'homme en Turquie et de l'action militaire du gouvernement d'Erdogan contre les Kurdes, la photo avait suscité l'indignation en Allemagne. Özil avait même été accusé de soutenir un régime inhumain et de s'identifier davantage à la Turquie qu'à l'Allemagne.

Özil avait ensuite justifié la photo et estimé qu'en l'acceptant il avait pris la «bonne décision». Il avait aussi assuré que son retrait de la sélection après le Mondial 2018 avait notamment été motivé par le manque de respect et de soutien de la part de la fédération allemande et le manque d'estime du public.

«Je suis allemand quand je gagne et immigré quand je perds» Özil après sa retraite en 2018.

Image: EPA

Le geste des supporters arabes au Qatar pourrait donc être un reproche des Qataris envers ce qu'ils considèrent comme une hypocrisie allemande, un pays dans lequel des positions politiques comme celles d'Özil y sont tout aussi critiquées, voire réprimées, si elles ne sont pas approuvées.

On rappelle que de nombreuses voix s'élèvent encore en Allemagne pour critiquer la situation au Qatar, en raison de la situation des droits de l'homme, des travailleurs immigrés décédés lors de la construction du stade, de la répression de la communauté LGBTIQ+ ou de la restriction de la liberté de la presse. L'action des fans arabes en tribunes, dimanche soir pour le match Allemagne-Espagne, pourrait aussi être considéré comme un retour de bâton.

Une autre explication, apparue sur les réseaux sociaux, estime que la référence à Özil vient du fait que l'Allemagne aurait fermé la bouche du joueur lorsque celui-ci avait pris publiquement la défense de la minorité musulmane ouïghoure, fortement opprimée en Chine.

Mais cette explication ne tient pas la route. Özil avait certes été fortement critiqué par la Chine et son club de l'époque, Arsenal, avait également publié une déclaration selon laquelle il se distançait des déclarations du joueur et qu'il s'agissait des opinions personnelles d'Özil. Mais l'Allemagne n'avait pas critiqué l'international pour ses déclarations à l'égard de la Chine.