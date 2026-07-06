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Mondial 2026: l'Angleterre élimine le Mexique en 8e de finale

England&#039;s Harry Kane (9) celebrates with Jude Bellingham (10) after scoring his side&#039;s third goal through penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and Englan ...
Harry Kane, Jude Bellingham et leurs coéquipiers joueront les quarts de finale du Mondial 2026.image: Keystone

L'Angleterre élimine le Mexique

Les Anglais ont battu les Mexicains (3-2), lundi à Mexico en 8e de finale du Mondial. Ils peuvent continuer à rêver d'un premier sacre depuis 1966.
06.07.2026, 05:5506.07.2026, 05:55

Après soixante ans sans le moindre titre, l’Angleterre peut à nouveau rêver en couleur. A Mexico, les Three Lions ont livré une performance XXL pour se hisser en 1/4 de finale de la Coupe du monde.

La formation de Thomas Tuchel s’est imposée 3-2 devant le Mexique pour obtenir le droit de défier la Norvège d’Erling Haaland samedi à Miami. Retardée d’une heure en raison des intempéries, cette rencontre aura tenu toutes ses promesses. Marquée notamment par l’expulsion justifiée de Jarell Quansah (54e) qui a contraint les Anglais à défendre à dix pendant plus de 45 minutes et par deux penalties qui ne souffrent aucune contestation, elle fut la plus prenante à jouer depuis le début du tournoi.

England&#039;s Jude Bellingham (10) celebrates after scoring his team&#039;s first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. ( ...
Bellingham a marqué un doublé. image: Keystone

L’Angleterre peut dire merci à Jordan Pickford et à Jude Bellingham. Le gardien a réussi deux arrêts magnifiques sur des têtes de Raul Jimenez (15e et 45e) à des instants cruciaux de la rencontre. Quant au joueur du Real Madrid, il a signé un doublé en l’espace de deux minutes (36e et 38e) pour placer son équipe sur les bons rails.

Passeur sur le 2-0 et maître de ses nerfs pour transformer le penalty du 3-1 (60e), Harry Kane a, lui aussi, parfaitement tenu son rang. Auteur de six buts désormais dans cette Coupe du monde, le capitaine n’est qu’à une longueur des trois «fantastiques» que sont Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Mexico players react following the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Mexico England WCup Soccer
Après le Canada, le Mexique est le deuxième pays hôte à quitter ce Mondial 2026. image: Keystone

Inscrire un septième but pour rejoindre leur table n’était pas vraiment l’objectif premier d'Harry Kane en fin de rencontre. Il s’est plutôt efforcé d’être le premier défenseur face aux incessantes vagues mexicaines avant d’être remplacé à la 90e. Les Mexicains avaient réduit l'écart (2-3) à la 69e grâce à un penalty de Raul Jiménez.

C’est donc du banc que le capitaine a entendu le coup de sifflet final après... 11 minutes de temps additionnel. Un coup de sifflet comme une délivrance. Comme l’espoir aussi de briser cette malédiction vieille de 60 ans qui veut fait croire que l’Angleterre ne gagnera plus jamais.

(ats/yog)

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