Lors des qualifs sud-américaines, les Colombiens ont notamment battu l'Argentine et le Brésil. Keystone

La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale

Pour décrocher une qualification historique en quarts de finale, la Suisse devra éliminer un poids lourd du football sud-américain.

Sebastian Wendel, Vancouver / ch media

Plus de «Sport»

Le dernier huitième de finale a livré son verdict vendredi soir: la Colombie a battu le Ghana 1-0 et sera donc l'adversaire de la Suisse mardi à Vancouver. La Colombie est un adversaire que la Nati connaît peu. Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois en compétition officielle, lors de la Coupe du monde 1994. Les Suisses s'étaient inclinés 2-0 face aux Colombiens, mais cette défaite était restée sans conséquence puisque la qualification pour les huitièmes de finale était déjà acquise. Les deux autres confrontations, en matches amicaux en 1985 et 1991, s'étaient soldées par une victoire suisse (3-2) puis un match nul (1-1).

Si la Colombie n'est pas toujours perçue comme une grande puissance mondiale, la sous-estimer serait une erreur. Les Sud-Américains ont terminé en tête du groupe K devant le Portugal de Cristiano Ronaldo, alors que beaucoup s'attendaient à voir les Lusitaniens croiser la route de la Suisse en huitièmes. Un premier signal fort de la qualité de cette équipe.

Les indicateurs confirment cette impression. La Colombie occupe la 11e place du classement FIFA, devant la Suisse (16e). Lors des qualifications sud-américaines, les Colombiens ont notamment battu l'Argentine et le Brésil, d'où leur surnom de «tueurs de géants». Ils peuvent également compter sur leur star Luis Díaz, attaquant du Bayern Munich et l'un des joueurs les plus en vue de la Bundesliga. En revanche, la Suisse affiche un effectif légèrement plus valorisé sur le marché des transferts, avec une valeur estimée à 304 millions de francs contre 277 millions pour la Colombie.



Interrogés sur leur adversaire préféré pour les huitièmes de finale, les internationaux suisses étaient restés prudents. Une exception toutefois: Ricardo Rodriguez avait confié qu'il aimerait affronter «à nouveau une équipe sud-américaine». Son souhait est désormais exaucé. Le défenseur s'attend également à une forte présence de supporters colombiens dans les tribunes.

Comme lors des deux précédents matches à Vancouver, les supporters suisses devraient être largement minoritaires. Environ 2 000 fans de la Nati sont attendus sur la côte ouest canadienne pour ce huitième de finale. Parmi eux devrait figurer au moins un membre du Conseil fédéral. En revanche, Guy Parmelin, très remarqué lors du match contre l'Algérie, est déjà rentré en Suisse et ne reviendrait en Amérique du Nord qu'en cas de qualification pour les quarts de finale.



Un motif d'optimisme subsiste toutefois. Face au Canada comme contre l'Algérie, les Suisses avaient déjà évolué dans un BC Place acquis à leurs adversaires. Loin de les déstabiliser, cette ambiance hostile avait semblé galvaniser les joueurs de Murat Yakin.

Le verdict tombera mardi dès 22 heures, heure suisse. Le vainqueur retrouvera en quarts de finale, le 11 juillet à Kansas City, le gagnant de l'affiche entre l'Argentine et l'Égypte.

