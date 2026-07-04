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Ce Suisse a traversé les Etats-Unis à vélo pour voir jouer la Nati

«C'était irréel»: il parcourt 5700km à vélo pour la Nati

Le créateur de contenu Peter Bolliger a traversé les Etats-Unis à vélo pour assister aux matchs de l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde. Ce voyage s'est transformé en véritable aventure et pourrait n'être que le début d'un rêve encore plus ambitieux pour cet Argovien.
04.07.2026, 11:5204.07.2026, 11:52
nik Dömer / ch media

Un mois, 5700 kilomètres et 46 000 mètres de dénivelé: il est sans doute le supporter de football qui a consenti le plus grand effort pour voir jouer en live l'équipe de Suisse dans un stade.

Pour voir la Nati, Peter Bolliger a relié Boston à San Francisco à la force des jambes.
Devant le fameux Golden Gate, à San Francisco.Image: dr

Le créateur de contenu Peter Bolliger a relié Boston à San Francisco à vélo, traversant les Etats-Unis de la côte Est à la côte Ouest. Pendant 28 jours, cet Argovien a pédalé sans relâche. En 261 heures d'effort, il a parcouru 5 716 kilomètres et avalé 45 600 mètres de dénivelé. Au passage, il a également célébré son 30e anniversaire au cours de cette aventure. Il a documenté l'intégralité de son voyage en vidéo pour ses abonnés sur les réseaux sociaux.

5700 km... pour voir la Suisse perdre

A son arrivée à Santa Clara, à 80 kilomètres de San Francisco, ses efforts n'auront pourtant pas été accompagnés d'un coup de chance: au San Francisco bay area stadium, la Nati a concédé l'égalisation (1-1) face au Qatar dans la toute dernière minute du temps additionnel.

«C'était comme un coup de poignard en plein cœur, j'ai vraiment ressenti cette défaite»
Peter Bolliger

Une déception au terme d'un voyage pourtant extraordinaire pour Peter Bolliger. Il gardera néanmoins un souvenir impérissable de l'ambiance dans ce temple de la NFL (réd: ligue de football américain), habituellement occupé par les San Francisco 49ers. «Au départ, on craignait que le stade ne soit pas très rempli. Ce n'était absolument pas le cas. L'ambiance était fantastique.»

«C'était irréel: après avoir traversé le pays pendant 28 jours, j'entendais soudain du suisse-allemand partout»
Peter Bolliger

Heureusement, Peter Bolliger avait prévu une semaine de vacances avec son épouse après cette aventure. Son séjour américain s'est ainsi terminé sur une note beaucoup plus positive. «Nous avons vu qu'il restait encore des billets pour le deuxième match de la Suisse, à Los Angeles contre la Bosnie. Ils étaient hors de prix à cause des tarifs dynamiques, mais on s'est dit: "once in a lifetime" ("une fois dans la vie")».

Peter Bolliger
Cet influenceur alémanique s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour ses défis sportifs, comme courir 26 marathons en 26 jours. Il compte 160 000 abonnés sur l'ensemble de ses plate-formes.

Cette escapade improvisée a coûté plus de 1000 francs aux deux époux. En contrepartie, ils ont assisté à une nette victoire 4-1 de la Suisse.

La vidéo (en suisse-allemand) 👇

Mieux qu'une carrière de footballeur pro

Si Peter Bolliger est un fervent supporter de la Nati, ce n'est pas un hasard. Plus jeune, il rêvait de devenir footballeur professionnel. Chez les adultes, il est tout de même parvenu à évoluer en première Ligue Amateur, avec le FC Sursee. Il n'est toutefois jamais monté plus haut, aussi parce qu'à partir de 2018, il s'est consacré à plein temps à son activité de créateur de contenu.

«C'était une période formidable»
Peter Bolliger

Lorsqu'on regarde les défis que Peter Bolliger relève dans ses vidéos, on imagine qu'il aurait eu les qualités pour devenir sportif professionnel. Le créateur de contenu ne manque ni de détermination ni de condition physique. Ses contenus correspondent parfaitement aux tendances actuelles: des sportifs d'endurance comme Arda Saatçi, Kim Gottwald et d'autres deviennent des stars des réseaux sociaux grâce à leurs défis extrêmes et séduisent des centaines de milliers d'abonnés. La communauté de Peter Bolliger continue elle aussi de grandir.

Et il se dit fier du chemin parcouru. «Je me suis récemment demandé comment je devais définir mon métier. Avant, je voulais devenir sportif professionnel. Aujourd'hui, je suis un sportif amateur professionnel. C'est probablement la définition qui me correspond le mieux.»

«Je vis mon rêve tout en découvrant constamment de nouveaux sports»
Peter Bolliger

Un entraînement avec la légende du ski de fond Dario Cologna, une journée avec l'équipe de Suisse de hockey sur glace ou encore une séance avec le joueur de tennis Dominic Stricker: Peter Bolliger a déjà relevé de nombreux défis sportifs.

Objectif: Nati

Mais derrière ces expériences se cache un objectif bien plus ambitieux. Il souhaite continuer à s'entraîner avec des athlètes issus des disciplines les plus diverses jusqu'au jour où il sera invité à participer à un entraînement d'essai avec l'équipe de Suisse de football.

Peter Bolliger
Peter Bolliger à la fin de son périple.Image: dr

Compte tenu de sa notoriété sur les réseaux sociaux, tout porte à croire que l'Association suisse de football — et son service marketing — est déjà au courant de son projet. Aucun contact n'a toutefois été établi pendant son périple américain. Une situation que le créateur de contenu comprend parfaitement. «J'avais déjà eu quelques échanges avec les responsables et je savais qu'avant un tournoi aussi important, ce serait compliqué. Il lance en plaisantant:

«La prochaine fois, je tenterai le tour du monde pour décrocher un entraînement avec la Nati»
Peter Bolliger

Reste à savoir si Peter Bolliger, désormais de retour en Suisse, partagera un jour le terrain d'entraînement avec Granit Xhaka et ses coéquipiers. Mais abandonner n'est pas une option pour l'Argovien. En attendant, il continuera d'encourager la Nati devant son téléviseur. «Je pense que le déclic s'est produit lors du match contre la Bosnie. Je les crois capables d'atteindre les quarts de finale, peut-être même les demi-finales.»

«Nous n'avons jamais eu une équipe aussi forte»
Peter Bolliger
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