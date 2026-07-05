Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty

Les Français ont trouvé une ruse pour contrer les tentatives de déstabilisation des Paraguayens, juste avant le seul but de ce 8e de finale du Mondial.

Plus de «Sport»

Un penalty, c'est toujours une guerre psychologique entre le tireur et le gardien. Un véritable bras de fer mental. Ce samedi, ça l'était d'autant plus avec des joueurs paraguayens prêts à tout pour faire dégoupiller le tireur français. Comme d'ailleurs durant tout ce 8e de finale du Mondial, où les Sud-Américains ont utilisé toutes les combines possibles et imaginables – provocations, gestes violents, intimidations, etc. – pour faire sortir les Bleus du match.

Le penalty sifflé pour la France à la 68e minute n'a évidemment pas fait exception. Mais les Français ont trouvé une astuce pour que leur tireur s'exécute dans les meilleures conditions possibles.



Le compte rendu du match: La France se sort du piège paraguayen

L'arbitre, Monsieur Ilgiz Tantashev, accorde ce penalty après avoir consulté la VAR. Quelques secondes plus tard, pas moins de huit joueurs paraguayens – dont le gardien – entourent déjà le Français, Ousmane Dembélé, qui a le ballon dans les mains au point de penalty. C'est donc apparemment lui qui va tirer. Ces huit Paraguayens intimident Dembélé, lui mettent la pression, pendant plusieurs longues secondes. Le commentateur de la RTS, Stéphane Rinaldi, remarque:

«C'est Dembélé qui a le ballon. C'est curieux, parce que d'habitude, le tireur c'est Kylian Mbappé»

Un Sud-Américain essaie même, juste devant Dembélé, de bousiller le point de penalty avec ses crampons. Histoire de rendre fou le Tricolore. En vain. Après de longues secondes et plusieurs demandes, l'arbitre parvient enfin à chasser les Paraguayens du point de penalty, pour que Dembélé puisse s'exécuter.

C'est alors que le Français transmet le ballon à son coéquipier, Kylian Mbappé, jailli de nulle part. C'est finement joué! Pendant que les Paraguayens mettaient la pression sur Dembélé en pensant que c'était lui qui allait tirer – l'attaquant du PSG est aussi un spécialiste de l'exercice, notamment avec son club –, Mbappé a pu se préparer psychologiquement au calme, à l'écart de toute cette agitation. Autrement dit: de manière optimale. De quoi se donner toutes les chances de marquer.

La séquence en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Le gardien sud-américain Orlando Gill, resté lui au point de penalty, tente bien de déstabiliser Mbappé. Tout comme deux autres Paraguayens, qui reviennent à la charge. Mais les Français Manu Koné, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot viennent les chasser pour protéger Mbappé. Le capitaine des Bleus se concentre, respire profondément et frappe. Son tir plat du pied ne laisse aucune chance à Gill, pris à contre-pied.

Ce but a été le seul de ce match extrêmement fermé, la faute à un jeu ultra-défensif des Paraguayens. Qui ont davantage cherché à démolir psychologiquement et physiquement leurs adversaires, plutôt qu'à jouer au football. Mais les Bleus – qui défieront le Maroc en quarts de finale – ont passé l'épaule grâce à leur talent. Et leur roublardise!