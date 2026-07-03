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Mondial 2026: Hadjam (Algérie) avait joué contre Vevey

Jaouen Hadjam avait joué un match à Vevey avec Young Boys.
Jaouen Hadjam avait joué un match à Vevey avec Young Boys. image: watson
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De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur

L'Algérien Jaouen Hadjam a affronté la Nati ce vendredi en 16e de finale (victoire suisse 2-0), sur la plus belle scène sportive de la planète. Il y a moins de deux ans, il disputait un match dans un petit stade vétuste suisse. La beauté du foot!
03.07.2026, 14:5603.07.2026, 14:56
Yoann Graber
Yoann Graber

Le football est aussi magnifique que singulier. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il est le sport qui se pratique dans les contextes les plus diamétralement opposés, au niveau professionnel.

On peut voir un footballeur pro jouer un match de Coupe du monde – certainement la scène sportive la plus exposée de la planète, avec des dizaines de milliers de spectateurs dans le stade et des millions de téléspectateurs. Et retrouver ce même joueur exercer exactement la même activité – qui est aussi son métier – dans un minuscule stade, lors d'un match peu médiatisé (mais officiel).

Ce changement radical de contexte, alors que la prestation fournie au public (un match de foot pro) est la même, participe au charme de ce sport.

C'est ce que j'ai expérimenté avec Jaouen Hadjam, ce vendredi. Le latéral gauche de l'Algérie est entré en jeu à la 58e minute du 16e de finale contre la Suisse. Il y a moins de deux ans, le 14 septembre 2024 précisément, je le voyais à quelques mètres de moi disputer, avec le maillot de Young Boys, un deuxième tour de Coupe de Suisse à Vevey. Dans le petit stade de Copet, particulièrement rempli pour l'occasion (3 300 spectateurs).

Le reportage à la fan zone de Vevey👇

Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie

Un détail rend la situation encore plus cocasse, voire quasi paranormale: j'ai regardé ce Suisse-Algérie dans la fan zone de Vevey, à quelques centaines de mètres seulement de l'arène veveysane où Hadjam avait touché le ballon 22 mois plus tôt. Le gardien Marvin Keller et l'attaquant Cedric Itten, tous deux avec la Nati au Mondial (mais pas entrés en jeu contre l'Algérie) étaient également présents côté YB, le second ayant même marqué un but.

Ce 14 septembre 2024 à Vevey, Jaouen Hadjam et toutes les stars de Young Boys étaient si accessibles.
Switzerland&#039;s Zeki Amdouni (left) and Algeria&#039;s Jaouen Hadjam in action during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Place stadium in Vancouver, Ca ...
Jaouen Hadjam (à droite), au duel avec Zeki Amdouni, a joué une trentaine de minutes contre la Nati à la Coupe du monde.Image: KEYSTONE

Je me souviens de spectateurs – des fans algériens? –, juste dans son dos, qui tapaient la discussion avec lui alors qu'il était en train de s'échauffer, en plein match, derrière la ligne de touche. On est à des années-lumière d'un match tellement aseptisé et impersonnel d'une Coupe du monde, où la moindre interaction avec les spectateurs, fans ou journalistes est contrôlée par une armée de communicants et la Fifa. Pourtant, on parle du même joueur. De sa même activité professionnelle.

C'est une raison de plus qui devrait pousser les fans de foot à aller voir ces «petits» matchs, comme une rencontre de Coupe de Suisse entre un club amateur et une formation de Super League. Imaginez: vous voyez à deux mètres de vous un joueur qui devient le héros d'une Coupe du monde quelques temps plus tard. Sacré souvenir!

Jaouen Hadjam (YB), centre, celebrates his goal with his teammates Alvyn Sanches (YB), left, and Alan Virginius (YB), right, after scoring the 3:4, during the Super League soccer match of Swiss Champi ...
Hadjam (au centre) a rejoint YB en janvier 2024, avec qui il a disputé 70 matchs de Super League (six buts). Image: KEYSTONE

Ça ne s'est pas passé comme cela pour Jaouen Hadjam, mais ça aurait pu. Et heureusement pour la Nati. Le latéral de Young Boys n'a pas brillé contre elle, ni dans ce Mondial en général (un rôle de remplaçant, aucun but marqué et zéro passe décisive). A Vevey, YB avait passé l'épaule (4-2) juste après que l'Algérien entre en jeu. Peut-être grâce aux conseils des spectateurs avec qui il venait d'échanger?

Bref, tant que le foot permettra à tout le monde de voir d'aussi près des cracks qui jouent un Mondial, dans un petit stade vétuste comme celui de Copet et à des prix raisonnables, il restera magnifique.

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