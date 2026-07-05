Pablo Iglesias n'a pas mâché ses mots sur la RTS après Paraguay-France. image: rts/keystone

«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax

Pablo Iglesias était en colère contre le comportement des Paraguayens et de l'arbitre, lors du 8e de finale contre la France (victoire française 1-0) samedi.

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Au départ, ce 8e de finale du Mondial Paraguay-France nous offrait un scénario croustillant. David qui allait tenter de contrer Goliath avec ses armes (ultra-défensives). Comme les Paraguayens l'avaient fait au tour précédent en éliminant l'Allemagne. On se demandait si les Bleus allaient réussir à percer cette muraille sud-américaine, et si oui comment.

Une opposition de style et un déséquilibre sur le papier alléchants, donc. Sauf que les Paraguayens ont tout gâché. Oui, ils ont joué ultra-défensivement comme prévu. Mais ils n'ont strictement rien proposé avec le ballon (même lors des dix minutes de temps additionnel, où ils devaient pourtant tout tenter pour aller égaliser). Surtout, les Sud-Américains ont ajouté à ce jeu défensif agressif (louable, en soi) beaucoup de méchanceté totalement inutile. En bref, ils ont pourri cette rencontre.

Le Paraguayen Matias Galarza (à gauche) dans ses œuvres. image: Keystone

Des crampons qui traînent sur les jambes adverses, des coups de coude dans le ventre, des tacles violents, d'innombrables provocations verbales, une tentative de détruire le point de penalty juste avant l'essai de Mbappé et même des coups dans le visage en pleine course. A lui seul, le milieu Matias Galarza - particulièrement sanguin – aurait dû recevoir deux fois un carton rouge.

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Mais l'arbitre, l'Ouzbek Ilgiz Tantashev, a été extrêmement permissif avec tous ces gestes anti-sportifs des Paraguayens, qui n'ont même pas reçu un seul carton jaune. Alors même que certaines scènes se sont passées juste sous ses yeux. Il a d'ailleurs reçu la note 1 dans L'Equipe, avec la mention «prestation catastrophique».

Le commentateur de la RTS Stéphane Rinaldi a, lui aussi, relevé plusieurs fois l'incompétence de Monsieur Ilgiz Tantashev. Tout comme l'attitude consternante des joueurs paraguayens. A la fin du match, le journaliste suisse a lâché:

«Je me permets de le dire: le Paraguay n'a pas fait honneur à son football aujourd'hui. Ce soir il n'y a rien à retenir, le football sort perdant.»

En plateau, le consultant Pablo Iglesias (55 ans) était encore plus remonté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien directeur sportif du Lausanne-Sport et du FC Sion n'a pas mâché ses mots. Ni sur le comportement des Sud-Américains, ni sur la prestation de l'arbitre.

Quand la journaliste Marie-Laure Viola lui a fait remarquer que le «Paraguay avait d'autres atouts à faire valoir que cet anti-football», Iglesias a embrayé:

«Je suis outré, et outré, c'est le prénom, de l'attitude des Paraguayens, qui n'ont rien à faire dans une Coupe du monde. C'est le principal événement planétaire, où des millions de gamins regardent un match, Même le football de rue est joué avec des codes différents (que ceux du Paraguay).»

La colère de Pablo Iglesias 🔊 Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Puis, sur l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev:

«L'arbitre, ce n'est pas sa nationalité le problème, mais le fait qu'il arbitre dans un championnat qui n'est même pas classé dans les 70 meilleurs du monde. Et il va arbitrer un 8e de finale de Coupe du monde, dans la configuration que l'on connaît.»

Pablo Iglesias a conclu sa diatribe avec un appel à la Fifa, pour éviter que ce genre de scénario ne se reproduise:

«C'est de l'anti-football. La meilleure nouvelle de la soirée, c'est que le Paraguay et cet arbitre rentrent à la maison. Et j'espère que la Fifa et l'arbitre nous entendent. Et les Paraguayens, ce n'est pas possible ce qu'il nous ont présenté aujourd'hui! Pour être poli, c'est très décevant de voir une équipe de ce genre sur un terrain de foot. Elle ne fait pas honneur au football. Il y a d'autres valeurs à défendre. Si la Fifa veut les défendre, les développer et les faire perdurer, c'est impossible d'avoir ce genre d'attitude sur un terrain de football.»

Vous êtes d'accord avec Pablo Iglesias? Oui, le Paraguay a fait de l'anti-foot Non, le Paraguay a eu raison de jouer avec ses armes Je n'ai pas d'avis, je dormais Voter Au total, 4 personnes ont participé à ce sondage.

On a apprécié le franc-parler des journalistes et du consultant de la RTS. Et, effectivement, on ne regrettera pas le Paraguay dans cette Coupe du monde... Quant à la France, elle affrontera un tout autre genre d'équipe en quart de finale: le Maroc. Ce duel entre deux formations joueuses et offensives devrait nous éviter une purge comme celle de samedi.