Ces supporters ont trouvé le moyen de pousser à bout leur rival

En déplacement à Iéna en Allemagne, les fans du FC Rot-Weiss Erfurt, équipe de D4, ont eu une idée originale pour troller le club adverse.

C'est une scène peu habituelle à laquelle les spectateurs du stade Ernst-Abbe-Sportfeld, 15'000 places, ont assisté en Coupe de Thuringe, durant la récente trêve internationale.

S'ils pouvaient s'attendre à voir débarquer des peintres sur la pelouse, rien qu'à l'évocation de la venue du club rival du FC Rot-Weiss Erfurt, ils n'imaginaient certainement pas en voir en activité dans le parcage visiteur.

A 30 minutes du coup d'envoi, les supporters d'Erfurt ont dégainé les pots de peinture, les pinceaux et les combinaisons de protection, et ont repeint le secteur dans lequel ils se trouvaient aux couleurs de leur équipe. La tribune est passée d'un gris relativement terne au rouge et blanc en l'espace de quelques instants, et les initiales du club «FCRWE» ont été placardées sur le mur supérieur. Contraste saisissant avec le jaune et le bleu associés au FC Carl Zeiss Iéna, et présents partout ailleurs dans l'enceinte.

Les peintres en action ⬇️ Vidéo: twitter

Certains à Iéna ont dû enrager en voyant, sans pouvoir intervenir, cette transformation en un éclair. D'autres au contraire se demandent probablement toujours comment des pots de peinture ont pu être introduits dans une enceinte fraichement rénovée et agrandie. La nouvelle version du stade a en effet été inaugurée en juillet dernier par un match amical contre la Sampdoria de Gênes, la dernière équipe affrontée par le FC Carl Zeiss Iéna sur la scène européenne.

Trollé, Iéna peut se consoler en jetant un œil au résultat de la partie. Les locaux se sont imposés 1-0 et sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Thuringe.

Le rendu final image: x

Il se murmure que leurs supporters préparent déjà leur vengeance au Steigerwaldstadion d'Erfurt, où ils se rendront en février prochain, dans le cadre du championnat de quatrième division cette fois-ci. D'ici là, le chef-d'œuvre du stade Ernst-Abbe-Sportfeld aura probablement déjà été effacé.

(roc)