Les Pays-Bas renversent la Turquie et filent en demi-finale

Yakin est devenu un sex-symbol et même le New York Times n'en peut plus

Thank you and goodbye, Sir Andy Murray

Thank you and goodbye, Sir Andy Murray

L'ex-numéro 1 mondial a mis un terme à sa formidable carrière jeudi, après sa défaite en double avec son frère Jamie au 1er tour de Wimbledon. Hommage à une légende.

Quand un expert avait un jour lâché qu'Andy Murray était l'un des tennismen passant le plus de temps en salle de force, l'info en avait surpris plus d'un. Dans ses t-shirts amples, l'Ecossais ne passait vraiment pas pour le plus balèze. C'est seulement le t-shirt retiré, pectoraux et plaques de choc' aérés, qu'on pouvait acquiescer. La carrière d'Andy Murray, c'était souvent ça: des apparences trompeuses.