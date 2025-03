Giovani Bamba et les Xamaxiens se rendent au Brügglifeld, ce vendredi 7 mars 2025. image: keystone/watson

Xamax va faire face à une bizarrerie dans le stade du FC Aarau

Les Neuchâtelois se rendent au Brügglifeld ce vendredi (20h15) en Challenge League. Un stade où les ultras locaux ont une habitude très particulière.

Nik Dömer / ch media

Le vénérable et vétuste Brügglifeld d'Aarau a plusieurs particularités, qui en font un lieu spécial. L'une d'entre elles saute aux yeux: contrairement à l'immense majorité des stades en Suisse et dans le monde, les ultras du club local n'ont pas leur place derrière l'un des buts mais bien au beau milieu de la tribune latérale (qui ne comporte, d'ailleurs, aucun siège).

Les ultras du FC Aarau et leur tifo, au milieu de la tribune latérale du Brügglifeld. Image: KEYSTONE

A l'époque, les ultras de Neuchâtel Xamax – qui se déplace à Aarau ce vendredi soir (20h15) – partageaient cette particularité, eux qui occupaient le bas de la tribune latérale, la sud, de l'ancienne Maladière (démolie en 2004).

Désormais, dans leur nouvelle enceinte, les plus bouillants fans xamaxiens se massent derrière l'une des cages. C'est aussi le cas de tous les ultras des clubs romands de Super League (Servette, Lausanne, Sion et Yverdon) et des principales équipes du pays (Bâle, YB ou encore le FC Zurich).

Et il y a de bonnes raisons à ça: les scènes les plus chaudes sur le terrain se déroulent généralement dans la surface de réparation.

Juste derrière le but, les supporters peuvent enflammer le match avec leurs chants et cris, que ce soit lorsque leur équipe est en train d'attaquer ou lorsqu'elle défend.

Les prix des billets jouent aussi un rôle: ceux des secteurs derrière les cages sont généralement moins chers, car la vue et le confort y sont limités. Et comme les groupes ultras rassemblent plutôt des jeunes, ces places meilleur marché sont particulièrement bien adaptées pour eux. Sans compter que du point de vue de la sécurité, il est logique d'éloigner au maximum les ultras adverses, histoire d'éviter les affrontements.

Pas assez d' espace derrière les cages

Mais au Brügglifeld d'Aarau, rien de tout ça donc. La faute, d'abord, à l'ancienneté de l'enceinte. Au début des années 1980, lorsque le premier club de supporters du FC Aarau (Fan-Club Aarau 1981) a été fondé, les supporters se trouvaient encore dans la zone de l'actuel secteur des visiteurs (derrière l'une des cages). A cette époque, il n'y avait pas encore de séparation.

Lorsqu'un autre groupe de fans s'est joint, durant cette même décennie, l'espace est devenu trop petit et tous les fervents supporters se sont rassemblés au milieu de la tribune latérale.

Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques années, une migration derrière le but du côté du Totomat a été envisagée mais, faute de place (ce secteur, de seulement quelques rangées debout, ne comprend que très peu de places), l'idée a vite été abandonnée.

Les ultras du FC Aarau font partie des plus fidèles et bouillants du pays. Image: KEYSTONE

Les ultras du FC Aarau conserveront sans doute leur position au milieu de la tribune latérale pendant quelques années encore, jusqu'à ce qu'un nouveau stade soit construit dans la ville argovienne et qu'il réponde aux normes modernes.

Une chose est sûre: cette place insolite n'empêche pas les fervents fans du FCA de pousser leur équipe. A travers toute la Suisse, ils jouissent d'une réputation de supporters bouillants et fidèles. Et avec leur soutien, Aarau – actuel leader de Challenge League – peut rêver d'un retour en Super League, qu'il avait quittée en 2015.

Adaptation en français et contribution: Yoann Graber