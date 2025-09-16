Vivement critiqué, Yann Sommer pourrait perdre sa place de gardien titulaire. Image: getty

Yann Sommer en prend plein la poire en Italie



Après un début de saison poussif, l’Inter Milan envisagerait un changement dans les cages. La victime: Yann Sommer, dont la dernière prestation est fortement critiquée de l'autre côté des Alpes.

Céline Feller

C’est un but encaissé dans les arrêts de jeu qui pourrait coûter très cher à Yann Sommer: le 4-3 signé Vasilije Adzic, qui a scellé samedi un Derby d’Italie spectaculaire, remporté par la Juventus.

Une défaite face aux Turinois est toujours difficile à encaisser. Mais perdre à la 91e minute est encore plus douloureux pour les Interristes.

Les mains de Sommer n'ont pas été suffisamment fermes Vidéo: twitter

Pour la presse italienne, le coupable est tout trouvé: Yann Sommer. Encore sacré gardien de l’année en 2024 et héros ce printemps lors du parcours de l’Inter jusqu’en finale de la Ligue des champions, le Suisse se retrouve aujourd’hui sous le feu des critiques.

Et ce ne sont pas seulement les dernières secondes du match face à la Juve qui sont reprochées à l'ancien portier du FC Bâle. Le but du 2-1, un tir lointain de Kenan Yildiz, est lui aussi jugé évitable. Sommer, trop lent à se détendre sur sa gauche, est tenu pour responsable.

L’après- Sommer en marche?

Les critiques pleuvent dans les médias, mais aussi en interne, selon La Gazzetta dello Sport. Le quotidien rapporte que la confiance envers le portier de 36 ans serait en train de s’éroder. Il se murmure même qu’il pourrait perdre sa place de titulaire. Certains parlent déjà d’un changement d’ère.

«Sommer, ça ne va pas comme ça! Sur le banc des accusés, on parle allemand», titre la Gazzetta. Et de poursuivre: «Il pourrait devenir un problème».

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, envisagerait ainsi de titulariser Josep Martinez lors du match de Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam mercredi. Si le gardien espagnol de 27 ans venait à livrer une prestation convaincante aux Pays-Bas, il pourrait s’imposer comme le nouveau numéro un.

Le banc de touche: bientôt la nouvelle place de Yann Sommer? Image: getty

Sommer, arrivé il y a deux ans en provenance du Bayern Munich et jusque-là solidement installé, risquerait alors une rétrogradation sur le long terme. D’autant que, toujours selon La Gazzetta, le départ du Suisse en fin de saison serait déjà acté. Le moment serait donc venu de préparer la succession.

Mais rien n’est encore figé. Yann Sommer pourrait encore avoir une chance de se racheter à Amsterdam. Et il l’a souvent prouvé dans sa carrière: sous pression, il sait répondre présent.