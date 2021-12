Le Munichois Robert Lewandowski et le Parisien Lionel Messi, concurrents au Ballon d'Or début décembre, pourraient se retrouver en huitième de finale de la Ligue des champions. image: keystone/shutterstock

Un Bayern-PSG en Ligue des champions? Réponse lundi 12h00 à Nyon

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des champions aura lieu lundi à 12h00 au siège de l'Uefa, à Nyon. Tout comme ceux des barrages de l'Europa League et de la Conference League. Tout ce que vous devez savoir.

Un petit Bayern Munich-Paris Saint-Germain ou Liverpool-Inter Milan en février, ça serait franchement sympa, non? Ces deux affiches passeront peut-être du rêve à la réalité lundi à 12h00, au bord du Léman.

Le PSG de Neymar (à gauche) avait éliminé Lucas Hernandez et le Bayern l'année dernière en quarts. image: keystone

Non, Robert Lewandowski et ses coéquipiers ne se sont pas mis au water-polo en milieu naturel. Pas plus que Lionel Messi et les siens. On parle bien de football, et c'est à Nyon, au siège de l'Uefa, qu'aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les équipes qualifiées pour les barrages d'Europa League et de Conference League seront aussi fixées dans la foulée.

Fonctionnement, équipes, dates: on vous explique tout ce que vous devez savoir sur les tirages au sort de ces trois compétitions.

1/8e de finale de la Ligue des champions

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions opposeront les équipes qui ont terminé aux deux premières places de chaque groupe lors de la phase de poule.

Les vainqueurs de chaque groupe sont répartis dans un chapeau: les têtes de série.

Les deuxièmes de chaque groupe sont répartis dans l'autre chapeau: les non-têtes de série.

Les têtes de série affronteront les non-têtes de série. Et elles auront un avantage: elles recevront lors du match retour (aussi valable pour l'Europa League et la Conference League).

A noter qu'aucune équipe ne peut jouer contre une formation qui était dans le même groupe qu'elle lors de la phase de poule.

Ni contre une formation du même pays (aussi valable pour l'Europa League et la Conference League).

Particularité cette année: la règle des buts à l'extérieur n'est plus appliquée. Si chaque équipe a marqué le même nombre de buts après la double confrontation, une prolongation et d'éventuels tirs au but auront lieu pour les départager (aussi valable pour l'Europa League et la Conference League).

Les équipes

Vainqueurs de groupes (têtes de série)

Ajax (NED)

Bayern (GER)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

LOSC Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP)

Deuxièmes de groupe (non-têtes de série)

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Salzbourg (AUT)

Sporting CP (POR)

Villarreal (ESP)

Matchs aller: 15, 16, 22 et 23 février 2022.

Matchs retour: 8,9,15 et 16 mars 2022.

Barrages d'Europa League

Comme pour la Ligue des champions, le tirage concerne seize équipes, également réparties en deux chapeaux.

Le premier chapeau est composé des équipes qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe d'Europa League. Elles sont têtes de série.

Le second chapeau comporte huit équipes reversées depuis la Ligue des champions. Elles ont terminé au troisième rang de leur groupe dans la compétition reine. Dans ce barrage d'Europa League, elles sont non-têtes de série.

Les vainqueurs de ces huit doubles confrontations rejoindront les huit vainqueurs de groupe d'Europa League en huitièmes de finale.

Les équipes

Têtes de série (deuxièmes de groupe d'Europa League)

Betis (ESP)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Real Sociedad (ESP)

Non-têtes de série (troisièmes de groupe de Champions League)

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Dortmund (GER)

Leipzig (GER)

Porto (POR)

Sevilla (ESP)

Sheriff (MDA)

Zenit (RUS)

Matchs aller: 17 février.

Matchs retour: 24 février.

Barrages de Conference League

Le tirage concerne aussi seize équipes, réparties en deux chapeaux.

Le premier chapeau est composé des équipes qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe de Conference League. Elles sont têtes de série.

Le second chapeau contient huit équipes reversées depuis l'Europa League. Elles ont terminé au troisième rang de leur groupe. Dans ce barrage de Conference League, elles sont non-têtes de série.

Les vainqueurs de ces huit doubles confrontations rejoindront les huit vainqueurs de groupe de Conference League (dont le FC Bâle) en huitièmes de finale.

Les équipes

Têtes de série (deuxièmes de groupe de la Conference League)

Bodø/Glimt (NOR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Partizan (SRB)

Qarabağ (AZE)

Randers (DEN)

Slavia Prague (CZE)

Vitesse Arnhem (NED) ou Tottenham (ENG)

Non-têtes de série (troisièmes de groupes de l'Europa League)

Celtic (SCO)

Fenerbahçe (TUR)

Leicester City (ENG)

Marseille (FRA)

Midtjylland (DEN)

PSV Eindhoven (NED)

Rapid Vienne (AUT)

Sparta Prague (CZE)

Matchs aller: 17 février.

Matchs retour: 24 février.