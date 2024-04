L'ingénieuse tactique d'Arsenal pour briller sur penalty

Les Gunners ont trouvé le moyen de mettre le tireur dans les meilleures dispositions tout en déstabilisant le portier adverse. Démonstration.

31e minute de jeu, samedi soir entre Brighton et Arsenal. Gabriel Jesus entre dans la surface de réparation et se fait sécher par Tariq Lamptey. La sanction, logique, tombe aussitôt: penalty pour les Gunners. C'est là que ça devient intéressant.

Martin Odegaard se saisit immédiatement du ballon, le glisse sous le bras et se positionne face au gardien, comme s'il attendait que l'arbitre l'autorise à frapper. «C'est Odegaard qui va tirer», dit le commentateur de Canal plus, image à l'appui. Sauf qu'au dernier moment, le Danois décide de ne pas se présenter face au gardien. Il donne le cuir à son coéquipier Bukayo Saka. L'international anglais place le ballon sur le point blanc, frappe et marque. 1-0 pour Arsenal. «On n'a pas trop compris ce qu'il s'est passé», avoue le journaliste de la chaîne cryptée en direct.

Saka et Odegaard font la paire. Image: AP

Que s'est-il donc passé? C'est le consultant de Canal plus qui l'explique:

«C'est parfois une manière de protéger le tireur, car le public peut gronder, le gardien ou les joueurs de champ adverses peuvent venir chambrer. Un joueur prend donc le ballon et une fois que la situation se calme et qu'on arrive au moment de la frappe, il le donne à un coéquipier»

Comme l'a remarqué le journaliste anglais Jordan Campbell, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produisait cette saison à Arsenal. Contre Bournemouth (le 30 septembre dernier), c'est Saka qui avait gardé le ballon pendant les protestations des joueurs adverses. Il l'avait ensuite remis au dernier moment à Odegaard, qui avait transformé l'offrande.

Cette passation de pouvoir a de quoi déconcerter le gardien, qui se prépare à défier un joueur et doit ensuite se mesurer à un autre. Mais si l'effet de surprise a fonctionné une fois, peut-être deux, il a peu de chances de se reproduire à l'avenir, puisque les adversaires d'Arsenal seront prévenus. Le seul avantage dont les Gunners pourront bénéficier, c'est d'avoir un tireur frais et dispo mentalement quand il se présentera face au portier, et c'est déjà une immense chance.