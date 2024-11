Après avoir visionné la VAR, Johannes von Mandach a décidé d'accorder un penalty à Lucerne contre GC. Image: keystone

Le penalty accordé sur cette action ridiculise l'arbitrage en Suisse

Lors de Lucerne-GC (2-0) dimanche, l'arbitre vidéo (VAR) a insisté auprès de l'arbitre central pour accorder un penalty aux Lucernois qui était en réalité inexistant. Le boss des arbitres suisses est amer.

Sebastian Wendel / ch media

Le défenseur de GC Dirk Abels commet-il une faute de main? Même avec la meilleure volonté du monde, en regardant plusieurs fois les images TV sous différents angles, on ne peut pas la voir. Et pourtant, le FC Lucerne obtient un penalty sur cette action. Il le transforme à la 59e minute pour mener 2-0 et plier ainsi la rencontre.

Une chance pour les Lucernois, qui renouent avec la victoire. Grasshopper, par contre, a de quoi l'avoir mauvaise. Surtout que les Zurichois restent avant-derniers de Super League avec 9 petits points en 13 journées, et que leur entraîneur, Marco Schällibaum, est plus que jamais sur un siège éjectable.

Un penalty pour une prétendue faute de main de Dirk Abels (en jaune) a été accordé sur cette action... Image: capture d'écran blue sport

GC et ses fans ont de quoi être encore plus en colère après les révélations d'après-match. On apprend que l'arbitre principal, Johannes von Mandach, ne voulait pas accorder de penalty après avoir regardé les images TV au bord du terrain. Il a donc maintenu sa décision initiale de «continuer à jouer». Mais l'arbitre vidéo (VAR) Luca Cibelli, depuis le studio de Volketswil, a demandé à von Mandach, par message radio, de regarder une nouvelle fois le tir dévié du Lucernois Kevin Spadanuda.

C'est ce qu'il a fait et, à nouveau, il n'a pas pu constater la moindre faute de main du défenseur zurichois Dirk Abels.

Cibelli, quant à lui, a maintenu sa version des faits et a assuré à von Mandach qu'il avait vu une main devant son écran.

Résultat? von Mandach fait confiance à Cibelli et siffle finalement un penalty. A tort.

C'est dur pour le jeune arbitre argovien, qui a reçu des informations erronées de son collègue depuis la salle VAR. Mais il doit aussi accepter le reproche d'avoir pris une décision contraire à ses propres convictions et d'avoir ainsi laissé son collègue, à distance, lui dicter un mauvais choix dans une action décisive sur le résultat du match.

L'action du penalty en vidéo Vidéo: twitter

Une autocritique franche et ouverte

Mais que s'est-il passé entre la VAR et l'arbitre principal pour aboutir à pareille décision? Pourquoi la VAR est-elle en désaccord avec l'arbitre dans le stade? La VAR et l'arbitre principal ont-ils pris une décision trop hâtive? Lundi, lendemain du match, Daniel Wermelinger, chef des arbitres suisses d'élite, a détaillé la scène à CH Media, le groupe auquel appartient watson:

«L'arbitre s'est appuyé sur la perception de la VAR, sans disposer d'images parfaitement explicatives pour siffler un penalty. La procédure standard en cas d'intervention est pourtant définie ainsi: la VAR recommande à l'arbitre de regarder à nouveau la situation sur l'écran au bord du terrain. En fin de compte, c'est l'arbitre qui prend la décision finale (siffler penalty ou non). L'idéal aurait été que le VAR montre à l'arbitre les meilleures images, qui auraient pu fournir une preuve claire de la faute de main.»

Daniel Wermelinger admet qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Image: www.imago-images.de

Daniel Wermelinger arrive à la conclusion suivante:

«Il n'y avait pas de faute de main dans cette situation et, par conséquent, l'intervention de la VAR n'était pas correcte. Nous sommes très insatisfaits du processus par lequel la décision a été prise et du résultat»

Il s'agit donc d'une autocritique très franche et transparente. En détaillant ses interactions avec la VAR, l'arbitre de ce Lucerne-GC, Johannes von Mandach, a également contribué, en grande partie, à cette autocritique et à la remise en question qui va suivre. Une attitude appréciable.

Daniel Wermelinger, lui, assure que son département est sur la bonne voie et que cette erreur, dimanche, ne doit pas remettre en question le bon travail des arbitres, y compris ceux qui officient à la VAR. «Jusqu'à présent, nous avons été satisfaits des performances présentées. Les arbitres VAR sont restés patients et fidèles à leur ligne d'intervention réservée».

Pas sûr, toutefois, que cet optimisme fasse passer plus facilement la pilule à GC et ses supporters.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber