Les supporters anglais ont relancé leur chant polémique

Ils ont à nouveau entonné une chanson en référence à la Seconde Guerre mondiale, en marge de la rencontre de Ligue des nations face à l'Irlande. Preuve que l'Allemand Thomas Tuchel, futur sélectionneur des Three Lions, n'est toujours pas le bienvenu en Angleterre.

Tout roule pour l'équipe d'Angleterre. Victorieux 3-0 face à la Grèce puis 5-0 contre l'Irlande lors de la dernière fenêtre internationale de l'année, les hommes de Lee Carsley ont validé leur montée en ligue A de la Ligue des nations, deux ans après une relégation bien plus surprenante que celle de la Nati.

Si les joueurs anglais, implacables offensivement, se sont distingués sur le terrain, leurs supporters, habitués à faire les gros titres, se sont eux aussi fait remarquer lors du duel contre l’Irlande. Ils ont d’abord copieusement sifflé l’hymne adverse, avant que les Irlandais ne répondent durant God Save the King. Mais le plus déplorable est ailleurs.

Le Telegraph rapporte que le fameux Ten German Bombers (en français, Dix bombardiers allemands), entonné sur l’air de la comptine Elle descend de la montagne, a été entendu dans une station de métro aux abords de Wembley. Aux abords et non pas dans l’enceinte, car ce chant est interdit par la Fédération anglaise de football (FA) et l’UEFA, qui prévoient de lourdes sanctions si celui-ci est fredonné dans un stade.

Murmuré par les écoliers britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, Ten German Bombers, dont les paroles incluent «Il y avait dix bombardiers allemands dans les airs, et la Royal Air Force (RAF) anglaise en a abattu un», accompagne régulièrement les rencontres de la sélection anglaise depuis de nombreuses années.

Encore plus lorsqu’elle affronte la Mannschaft ou se rend en Allemagne.

Le chant était au cœur des préoccupations durant le Championnat d’Europe des nations cet été, la compétition étant justement organisée outre-Rhin. La police locale était sur le qui-vive. De son côté, la fédération anglaise s'était dite prête à retirer les billets à tous ses fans au «comportement inacceptable».

Des supporters anglais dans la fan zone de Berlin en juillet dernier. Image: keystone

Cette fois-ci à proximité de Wembley, Ten German Bombers, «chanson ultra-nationaliste» selon l'UEFA, avait très certainement un but précis: adresser un message à Thomas Tuchel. Le technicien passé par le Paris Saint-Germain, Chelsea et le Bayern prendra les commandes de l'équipe anglaise au 1er janvier 2025, suite à la démission surprise de Gareth Southgate au lendemain de l'Euro.

Il deviendra le premier Allemand, nation rivale de l'Angleterre, sélectionneur des Three Lions et le troisième étranger, après les mandats du Suédois Sven-Göran Eriksson et de l'Italien Fabio Capello.

Or depuis sa nomination, saluée par certains, il y a eu de vives critiques en Angleterre, que ce soit parmi les supporters britanniques ou les légendes de la sélection. «Si vous regardez les grandes nations du football mondial, le Brésil a toujours eu un entraîneur brésilien, l'Argentine un Argentin. L'Allemagne n'a toujours eu que des entraîneurs allemands, tout comme l'Espagne et l'Italie. Pourquoi est-ce différent en Angleterre?» s'est par exemple insurgé Gary Lineker, 63 ans.

Thomas Tuchel est prévenu. Il doit s'attendre à un accueil agité pour sa première sur le banc anglais en mars prochain à Wembley, dans le cadre des éliminatoires du Mondial.