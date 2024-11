Un arbitre appelé par la VAR en Premier League. image: Getty

La FIFA veut révolutionner l'arbitrage vidéo

L'instance dirigeante responsable du football dans le monde entier aimerait permettre aux entraîneurs de «challenger» une décision arbitrale, à la manière de ce qui existe en tennis.

Plus de «Sport»

L'équipe de Suisse de football est reléguée en ligue B de la Ligue des nations depuis le match nul 1-1 contre la Serbie au Letzigrund ce vendredi. Il en serait peut-être autrement si les décisions arbitrales, trop souvent en défaveur de la Nati dans cette compétition, avaient été plus justes ces derniers mois. Ou si la nouvelle technologie que compte développer la FIFA était déjà en place.

Selon L'Equipe, l'instance souhaite poursuivre et intensifier les essais d'un nouveau système: le Football Video Support (FVS), une alternative à la VAR grâce à laquelle les entraîneurs peuvent contester les décisions arbitrales au moins deux fois par partie. C'est ce que l'on appelle le «challenge» au tennis.

Le média français explique que la technologie a été approuvée en mars par l'International Football Association Board (IFAB) et essayée cet été lors des Coupes du monde femmes des moins de 17 ans et de 20 ans. La FIFA souhaiterait maintenant que son board, en charge des lois du jeu, l'autorise à poursuivre les essais et à aller plus loin.



L'ancien arbitre italien Pierluigi Colina, patron du comité des arbitres de la FIFA, précise dans les colonnes de L'Equipe que les expériences menées lors des deux Coupes du monde vont être analysées méticuleusement, et que pour l'instant, il n'y a «rien d'inattendu» avec les premiers résultats. Plusieurs ligues auraient déjà manifesté un intérêt certain pour participer aux prochaines expérimentations. Or Colina tient à clarifier que le FVS n'a pas le même degré de précision que la VAR.



«Il est essentiel de comprendre que le FVS n'est pas la VAR. Car en raison du faible nombre de caméras utilisées, le FVS ne permettra pas de montrer ce que la VAR peut montrer» Pierluigi Colina, patron du comité des arbitres de la FIFA

Malgré les lacunes du système, le FVS est intéressant à bien des égards. Il donnerait pour la toute première fois le pouvoir aux entraîneurs et ces derniers pourraient influencer le cours d'une partie. On imagine que le sélectionneur de la Mannschaft l'aurait utilisé à l'Euro pour obliger les arbitres à analyser la main de Marc Cucurella dans la surface de réparation, alors que la VAR, très régulièrement critiquée, n'a pas jugé bon d'intervenir.

Murat Yakin aurait eu lui aussi de nombreuses occasions de dégainer son joker depuis le début de la Ligue des nations, afin que certaines situations soient mieux étudiées. Mais le FVS n'est pas encore disponible, et il faudra encore beaucoup de temps pour qu'il puisse concurrencer ou être couplé à la VAR. Son avenir est entre les mains de l'IFAB et Yakin ne sera probablement plus à la tête de l'équipe de Suisse lorsqu'il se démocratisera.



(roc)